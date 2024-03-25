Понад 500 гривень до пенсії: чиї виплати зростуть у квітні

У квітні на деяких пенсіонерів чекає нове підвищення виплат. Воно складе понад 500 гривень та нарахується автоматично.

Хто отримає надбавку

Пенсіонери 65-річного віку, які мають повний страховий стаж – 35 років для чоловіків та 30 для жінок, у квітні отримають підвищення виплат. Їх надбавка складе 520 гривень.

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Підвищення проводять через зростання мінімальної зарплати, адже така пенсія не може бути меншою за 40% від неї. Наприклад у січні мінімалка зросла до 7 100 гривень, проте пенсію підняли лише в березні – до 2 840 гривень.

У квітні ж мінімалку знову піднімуть до 8 тисяч гривень, а пенсія зросте у цей же місяць до 3 200 гривень.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

Підвищення пенсій не відбудеться для осіб, які продовжують працювати після виходу на законний відпочинок.

Щоб вийти на пенсію за віком у 2024 році, потрібно напрацювати такий страховий стаж: