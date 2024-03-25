Кто получит надбавку
Пенсионеры 65-летнего возраста, которые имеют полный страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 для женщин, в апреле получат повышение выплат. Их прибавка составит 520 гривен.
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Повышение проводят из-за роста минимальной зарплаты, ведь такая пенсия не может быть меньше 40% от нее. Например, в январе минималка выросла до 7 100 гривен, однако пенсию подняли только в марте – до 2 840 гривен.
В апреле же минималку снова поднимут до 8 тысяч гривен, а пенсия вырастет в этот же месяц до 3 200 гривен.
Какой стаж нужен для выхода на пенсию
Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, нужно наработать такой страховой стаж:
- 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
- 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.