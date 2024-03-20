Зростання пенсій у квітні: хто може розраховувати на підвищення

У квітні очікується зростання пенсійних виплат у деяких пенсіонерів. Це підвищення відбудеться, попри березневу індексацію.

Як зміняться виплати пенсіонерів з 1 квітня

Зараз мінімальна зарплата, яку отримують українці – 7 100 гривень. З 1 квітня вона зросте до 8 тисяч гривень.

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Відповідно до чинного законодавства, пенсіонери старше 65 років з повним стажем мають отримувати щонайменше 40% від визначеної в Україні мінімальної зарплати. Зараз цей показник – 2 840 гривень, з квітня це буде уже 3 200 гривень.

Також зростуть пенсії працюючих пенсіонерів. Їхні виплати збільшаться, завдяки новонабутого стажу.

Кому ще підвищать пенсію

Розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зріс до 2 361 гривні. Відповідно, надбавка за рік додаткового стажу збільшилась до 23,61 гривні.

Українські пенсіонери можуть отримати спеціальні надбавки до пенсії. Громадяни старше 70 років які мають виплати менші за 10 340,35 гривні мають право на вікову доплату. Розмір цієї надбавки такий:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Доплата додається до основного розміру пенсії автоматично. Нарахування відбувається у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.