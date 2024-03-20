Найпоширеніші питання

У ПФУ відповіли на п'ять найбільш поширених запитань, які виникають під час проходження ідентифікації.

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Які документи потрібно мати?

Для проходження ідентифікації по відео, особа мусить мати при собі:

  • Паспорт;
  • Ідентифікаційний код;
  • Документи, що підтверджують місце перебування (для ВПО);
  • Документ про право на представництво (за потреби).

Чи можна пройти ідентифікацію з допомогою третьої особи?

Для проходження ідентифікації можливо залучити родичів або інших осіб для асистування, при необхідності. Для цього потрібно в заяві зазначити інформацію про необхідність присутності персонального асистента.

Куди звертатися при виникненні питань?

  1. Відвідати сайт: pfu.gov.ua
  2. Слідкувати за оновленнями на сторінці @PensFund
  3. Телефонувати до контакт-центру за номерами:
  • 0-800-503-753
  • (044) 281-07-10

Коли подавати запит?

Подача запиту доступна з моменту, коли пенсіонер отримує повідомлення про необхідність ідентифікації. у таких випадках ПФУ радить не зволікати. Час для подачі заяви пенсіонер обирає самостійно.

Де дізнатися деталі про ідентифікацію?

  • Інформація доступна на електронній адресі, вказаній у повідомленні.
  • Через електронний кабінет на сайті pfu.gov.ua у розділі "Мій профіль".

Як записатися на відеоконференцію

Ідентифікація через відеозв'язок включає кілька кроків: подання заявки, підготовку до сесії, аналіз результатів, та отримання висновку від Пенсійного фонду (ПФУ) щодо її успішності.

Етап 1. Подання заявки:

  • Зверніться до порталу ПФУ або контакт-центру Фонду для подачі заявки.
  • У заяві зазначте повне ім'я, дату народження, серію та номер паспорта, електронну адресу, і номер телефону.
  • Виберіть зручний для вас інструмент для відеозв'язку (наприклад, Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Етап 2. Підготовка до сеансу:

  • Реєстрація вашої заявки на проведення ідентифікації.
  • Визначення конкретної дати та часу для відеоконференції.
  • Інформування вас про призначену дату та час сеансу з надсиланням повідомлення.

Що відбувається після реєстрації

Проведення сеансу:

  • Відеоідентифікація проводиться у заздалегідь узгоджений час.
  • Представник Пенсійного фонду проводить відеодзвінок з пенсіонером, під час якого збирає необхідну інформацію.

Аналіз результатів:

  • Спеціалісти Фонду аналізують зібрані дані.
  • На основі інформації вирішується питання про визнання чи невизнання особи як пенсіонера.

Інформування про результат:

Пенсіонеру повідомляють результати ідентифікації різними способами:

  • Через електронну пошту;
  • В особистому кабінеті на сайті ПФУ;
  • СМС-повідомленням (якщо номер телефону вказано в індивідуальному пенсійному рахунку)