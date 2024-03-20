Самые распространенные вопросы

В ПФУ ответили на пять наиболее распространенных вопросов, которые возникают при прохождении идентификации.

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Какие документы нужно иметь?

Для прохождения идентификации по видео, лицо должно иметь при себе:

Паспорт;

Идентификационный код;

Документы, подтверждающие место пребывания (для ВПЛ);

Документ о праве на представительство (при необходимости).

Можно ли пройти идентификацию с помощью третьего лица?

Для прохождения идентификации возможно привлечь родственников или других лиц для ассистирования, при необходимости. Для этого нужно в заявлении указать информацию о необходимости присутствия персонального ассистента.

Куда обращаться при возникновении вопросов?

Посетить сайт: pfu.gov.ua Следить за обновлениями на странице @PensFund Звонить в контакт-центр по телефонам:

0-800-503-753

(044) 281-07-10

Когда подавать запрос?

Подача запроса доступна с момента, когда пенсионер получает сообщение о необходимости идентификации. в таких случаях ПФУ советует не медлить. Время для подачи заявления пенсионер выбирает самостоятельно.

Где узнать детали об идентификации?

Информация доступна на электронном адресе, указанном в сообщении.

Через электронный кабинет на сайте pfu.gov.ua в разделе "Мой профиль".

Как записаться на видеоконференцию

Идентификация через видеосвязь включает несколько шагов: подача заявки, подготовку к сессии, анализ результатов, и получение заключения от Пенсионного фонда (ПФУ) по ее успешности.

Этап 1. Подача заявки:

Обратитесь на портал ПФУ или контакт-центр Фонда для подачи заявки.

В заявлении укажите полное имя, дату рождения, серию и номер паспорта, электронный адрес, и номер телефона.

Выберите удобный для вас инструмент для видеосвязи (например, Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Этап 2. Подготовка к сеансу:

Регистрация вашей заявки на проведение идентификации.

Определение конкретной даты и времени для видеоконференции.

Информирование вас о назначенной дате и времени сеанса с отправкой сообщения.

Важно! Пенсионер получит информацию о видеоконференции на электронную почту, в личном кабинете на портале ПФУ, или через SMS (если номер телефона указан в индивидуальном пенсионном счете).

Что происходит после регистрации

Проведение сеанса:

Видеоидентификация проводится в заранее согласованное время.

Представитель Пенсионного фонда проводит видеозвонок с пенсионером, во время которого собирает необходимую информацию.

Анализ результатов:

Специалисты Фонда анализируют собранные данные.

На основе информации решается вопрос о признании или непризнании лица в качестве пенсионера.

Информирование о результате:

Пенсионеру сообщают результаты идентификации различными способами: