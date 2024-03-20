Самые распространенные вопросы

В ПФУ ответили на пять наиболее распространенных вопросов, которые возникают при прохождении идентификации.

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Какие документы нужно иметь?

Для прохождения идентификации по видео, лицо должно иметь при себе:

  • Паспорт;
  • Идентификационный код;
  • Документы, подтверждающие место пребывания (для ВПЛ);
  • Документ о праве на представительство (при необходимости).

Можно ли пройти идентификацию с помощью третьего лица?

Для прохождения идентификации возможно привлечь родственников или других лиц для ассистирования, при необходимости. Для этого нужно в заявлении указать информацию о необходимости присутствия персонального ассистента.

Куда обращаться при возникновении вопросов?

  1. Посетить сайт: pfu.gov.ua
  2. Следить за обновлениями на странице @PensFund
  3. Звонить в контакт-центр по телефонам:
  • 0-800-503-753
  • (044) 281-07-10

Когда подавать запрос?

Подача запроса доступна с момента, когда пенсионер получает сообщение о необходимости идентификации. в таких случаях ПФУ советует не медлить. Время для подачи заявления пенсионер выбирает самостоятельно.

Где узнать детали об идентификации?

  • Информация доступна на электронном адресе, указанном в сообщении.
  • Через электронный кабинет на сайте pfu.gov.ua в разделе "Мой профиль".

Как записаться на видеоконференцию

Идентификация через видеосвязь включает несколько шагов: подача заявки, подготовку к сессии, анализ результатов, и получение заключения от Пенсионного фонда (ПФУ) по ее успешности.

Этап 1. Подача заявки:

  • Обратитесь на портал ПФУ или контакт-центр Фонда для подачи заявки.
  • В заявлении укажите полное имя, дату рождения, серию и номер паспорта, электронный адрес, и номер телефона.
  • Выберите удобный для вас инструмент для видеосвязи (например, Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Этап 2. Подготовка к сеансу:

  • Регистрация вашей заявки на проведение идентификации.
  • Определение конкретной даты и времени для видеоконференции.
  • Информирование вас о назначенной дате и времени сеанса с отправкой сообщения.

Что происходит после регистрации

Проведение сеанса:

  • Видеоидентификация проводится в заранее согласованное время.
  • Представитель Пенсионного фонда проводит видеозвонок с пенсионером, во время которого собирает необходимую информацию.

Анализ результатов:

  • Специалисты Фонда анализируют собранные данные.
  • На основе информации решается вопрос о признании или непризнании лица в качестве пенсионера.

Информирование о результате:

Пенсионеру сообщают результаты идентификации различными способами:

  • Через электронную почту;
  • В личном кабинете на сайте ПФУ;
  • СМС-сообщением (если номер телефона указан в индивидуальном пенсионном счете)