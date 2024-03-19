Почему увеличивают пенсии в апреле
В апреле рост пенсионных выплат произойдет по нескольким причинам. Из-за увеличения минимальной зарплаты повысится гарантированная пенсия для граждан старше 65 лет, которые имеют полный стаж.
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Минимальная заработная плата теперь составит 8 тысяч гривен. Соответственно, пенсии указанных лиц будут 3200 гривен.
Также в апреле вырастут выплаты пенсионеров, которые приобрели дополнительный стаж. То есть тех граждан, которые продолжают работать.
Как изменились пенсии в марте
Коэффициент нынешней индексации составил 1,0796. То есть выплаты выросли на 7,96%. Минимальный показатель повышения составил 100 гривен, а максимальный – ориентировочно 1500 гривен.
Проиндексированы были пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года. Перерасчет коснулся около 10,5 миллиона украинцев.