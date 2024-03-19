Почему увеличивают пенсии в апреле

В апреле рост пенсионных выплат произойдет по нескольким причинам. Из-за увеличения минимальной зарплаты повысится гарантированная пенсия для граждан старше 65 лет, которые имеют полный стаж.

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Минимальная заработная плата теперь составит 8 тысяч гривен. Соответственно, пенсии указанных лиц будут 3200 гривен.

Обратите внимание! Пенсия граждан старше 65 лет с полным стажем не может быть меньше 40% от установленной минимальной заработной платы.

Также в апреле вырастут выплаты пенсионеров, которые приобрели дополнительный стаж. То есть тех граждан, которые продолжают работать.

Заметьте! В январе прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос до 2361 гривны. Соответственно, надбавка за каждый дополнительный год стажа теперь составляет 23,61 гривны.

Как изменились пенсии в марте

Коэффициент нынешней индексации составил 1,0796. То есть выплаты выросли на 7,96%. Минимальный показатель повышения составил 100 гривен, а максимальный – ориентировочно 1500 гривен.

Проиндексированы были пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года. Перерасчет коснулся около 10,5 миллиона украинцев.