Чому збільшують пенсії у квітні

У квітні зростання пенсійних виплат відбудеться з декількох причин. Через збільшення мінімальної зарплати підвищиться гарантована пенсія для громадян старше 65 років, які мають повний стаж.

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Мінімальна заробітна плата тепер становитиме 8 тисяч гривень. Відповідно пенсії вказаних осіб будуть 3 200 гривень.

Зверніть увагу! Пенсія громадян старше 65 років з повним стажем не може бути меншою за 40% від встановленої мінімальної заробітної плати.

Також у квітні зростуть виплати пенсіонерів, які набули додатковий стаж. Тобто тих громадян, які продовжують працювати.

Зауважте! У січні прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс до 2 361 гривні. Відповідно надбавка за кожен додатковий рік стажу тепер становить – 23,61 гривні.

Як змінились пенсії у березні

Коефіцієнт цьогорічної індексації склав 1,0796. Тобто виплати зросли на 7,96%. Мінімальний показник підвищення склав 100 гривень, а максимальний – орієнтовно 1 500 гривень.

Проіндексовані були пенсії призначені до 31 грудня 2023 року. Перерахунок торкнувся близько 10,5 мільйонів українців.