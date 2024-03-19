Чому збільшують пенсії у квітні
У квітні зростання пенсійних виплат відбудеться з декількох причин. Через збільшення мінімальної зарплати підвищиться гарантована пенсія для громадян старше 65 років, які мають повний стаж.
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Мінімальна заробітна плата тепер становитиме 8 тисяч гривень. Відповідно пенсії вказаних осіб будуть 3 200 гривень.
Також у квітні зростуть виплати пенсіонерів, які набули додатковий стаж. Тобто тих громадян, які продовжують працювати.
Як змінились пенсії у березні
Коефіцієнт цьогорічної індексації склав 1,0796. Тобто виплати зросли на 7,96%. Мінімальний показник підвищення склав 100 гривень, а максимальний – орієнтовно 1 500 гривень.
Проіндексовані були пенсії призначені до 31 грудня 2023 року. Перерахунок торкнувся близько 10,5 мільйонів українців.