Коли пенсіонерам чекати підвищення пенсій

Попри те, що в Україні, з початку повномасштабного вторгнення, загострилася економічна криза, соціальні виплати продовжують зростати. Значне збільшення пенсії очікується у 2024 році.

Коли зростуть пенсії українців

До кінця 2023 року підвищення пенсійних виплат не буде. З 1 січня 2024 року відбудеться збільшення мінімальної пенсії з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

Читайте також Заміна лічильників електроенергії: хто має оплачувати процедуру

Наступна індексація пенсійних виплат очікується у березні 2024 року. Терміни проведення перерахунку залежать від подій на фронті. Якщо ситуація буде стабільною, то індексація розпочнеться з 1 березня, у випадку негативного сценарію, можлива затримка.

Які пенсії отримують українці зараз:

29,5% пенсіонерів мають виплати від 2 001 до 3 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень;

0,6% – до 2 000 гривень.

Зміни у пенсійній системі в 2024 році

У наступному році ПФУ розпочне введення бальної системи. Це рішення має зробити розрахунок пенсії легким і, у майбутньому, скоригує різницю між виплатами.

Пенсіонери, які оформлювали пенсію на початку 2000-х мають нижчі виплати, оскільки тоді формула розрахунку пенсійних виплат була іншою.

Зараз середня пенсія в Україні – 5 350 гривень. У наступному році ця сума має зрости. Збільшиться і мінімальна заробітна плата. Загалом у 2024 році мають відбутися значні покращення всередині соціального сектору.