Зростання пенсій у 2024 році: кому підвищать виплати у лютому

Індексація пенсійних виплат запланована на березень. На вчасність її проведення впливають події на фронті та імовірні затримки міжнародної допомоги.

Чи буде зростання пенсій у лютому

Протягом лютого планове зростання пенсійних виплат не передбачається. Однак, пенсії деяких пенсіонерів усе ж збільшаться.

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Йдеться про автоматичне нарахування надбавок особам, які досягли певного віку. Зараз ці доплати такі:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Як зросли пенсії у січні

З 1 січня зросли деякі соціальні виплати. Зокрема, прожиткові мінімуми для різних категорій осіб. Мінімальна пенсія тепер становить 2 361 гривню замість 2 093 гривень.

Виросли й інші пенсійні виплати. Зокрема, пенсія для осіб, старших 65 років, які мають повний стаж. Оскільки ця виплата прямо залежить від мінімальної зарплати, вона також збільшилась.

: мінімальна пенсія для осіб, старших 65 років, які мають повний стаж – 40% від визначеної мінімальної зарплати.

З початку нового року гарантована пенсія для вказаних пенсіонерів зросла до 2 840 гривень. А у квітні збільшиться ще до 3 200 гривень.

1 січня мінімальна зарплата зросла до 7 100 гривень, з квітня вона має збільшитись до 8 000 гривень.