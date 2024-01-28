Будет ли рост пенсий в феврале

В феврале плановый рост пенсионных выплат не предусматривается. Однако пенсии некоторых пенсионеров все же увеличатся.

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Речь идет об автоматическом начислении надбавок лицам, достигшим определенного возраста. Сейчас эти доплаты таковы:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Как выросли пенсии в январе

С 1 января выросли некоторые социальные выплаты. В частности, прожиточные минимумы для разных категорий лиц. Минимальная пенсия теперь составляет 2 361 гривну вместо 2 093 гривен.

Выросли и другие пенсионные выплаты. В частности, пенсия для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж. Поскольку эта выплата напрямую зависит от минимальной зарплаты, она тоже увеличилась.

Согласно формуле: минимальная пенсия для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж – 40% от утвержденной минимальной зарплаты.

С начала нового года гарантированная пенсия для указанных пенсионеров выросла до 2 840 гривен. А в апреле она увеличится до 3 200 гривен.

Заметьте! 1 января минимальная зарплата выросла до 7 100 гривен, с апреля она должна увеличиться до 8 000 гривен.