Такие показатели являются дополнительным свидетельством того, что у российской экономики есть проблемы. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Каково состояние российской экономики на самом деле

Российская пропаганда любит утверждать, что Кремль перевел экономику на военные рельсы. Но это утверждение не соответствует действительности, ведь агрессор просто воспроизводит экономическую модель Советского союза во время Холодной войны. В то время как экономика "на военных рельсах" – это примерно то, что было в период Второй мировой войны.

"В последние 20 лет существования Советского союза из бюджета тратилось более 30% на военные расходы. Но когда идёт такой большой объем расходов идет на военные цели, (от этого – 24 Канал) очень сильно страдает гражданский сектор. Тогда тотальный дефицит был по всей стране, и это то, что сейчас мы видим в России", – заметил экономист.

Интересно и то, что кроме военных расходов Россия действительно выделила в 2023 году 7,5 миллиардов долларов на финансирование временно оккупированных территорий. И по большому счету эти деньги агрессор тратит на подкуп коллаборантов, ведь на них не реализуют проекты благоустройства или восстановления, а финансируют оккупационные администрации.

"Чем больше Россия будет тратить на войну, тем меньше она может тратить, в частности, и на этот подкуп. И когда мы посмотрим бюджет 2024 года, их ожидаемые поступления где-то на 30-35% меньше, чем были в 2023 году. Так что это также достаточно серьезный показатель того, что не все хорошо в российском королевстве", – отметил Пендзин.

Проблемы с российским фондом благосостояния

Говоря об остатках средств фонда благосостояния и о российском дефиците бюджета в размере 3 триллионов рублей, надо понимать, что это российская статистика. А российская статистика столь же далека от правдивой, сколь это всегда было в тоталитарных государствах. В реальности же действительности дефицит государственного бюджета России может быть даже больше.

Кроме того, в так называемом российском фонде благосостояния резко сократилась ликвидная часть. Так случилось потому, что в этом фонде заложено такое имущество, как, например, золото, и для того, чтобы получить из него деньги, нужно это имущество продавать.

До войны в фонде благосостояния были евро, потому что он наполнялся доходами от продажи нефти в Европу. Тогда российский бюджет был профицитным, а излишки доходов Москвы от "нефтедолларов" направляли именно в этот фонд. В начале активной фазы боевых действий россияне имели в нем около 100 миллиардов евро, но за 2 года фонд резко сократился, потому что Кремль был вынужден гасить дефицит государственного бюджета.

В первый же день полномасштабной войны Россию отрезали от внешних заимствований, а затем даже запретили проводить операции в долларах и евро. Россияне начали перенаправлять свою нефть на рынки Китая и Индии. И, как следствие, они начали наполнять фонд благосостояния юанями.

"Поэтому сегодня, когда евро (в российском фонде благосостояния – 24 Канал) практически не осталось и когда сократилась его ликвидная часть, надо помнить, что эта ликвидная часть состоит из юаней. И поверьте, юани не очень ликвидны, потому что сегодня юань можно использовать только при одних условиях – когда вы получаете индивидуальное разрешение Народного банка Китая", – объяснил экономист.

Важно также, что Народный банк Китая является структурой, проводящей исключительно ту монетарную политику, которую утвердила коммунистическая партия Китая. Соответственно, юань как валюта очень далек от рыночного. И именно эта проблема замены евро на юани делает ситуацию в российском фонде благосостояния еще хуже, чем кажется на первый взгляд.

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