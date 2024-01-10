В частности, чиновники работают над тем, как передать Киеву российские суверенные активы, обездвиженные западными санкциями. Однако страны ЕС до сих пор опасаются неблагоприятных последствий и сосредоточены на собственной прибыли, которую финансовые учреждения получают, обладая активами.
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В то же время, ЕС рассматривает возможность передачи финансовыми учреждениями, где находятся заблокированные российские активы, части полученной прибыли на восстановление Украины.
Почему активы до сих пор не конфисковали
В частности, Германия, Франция и Бельгия, где хранится основная часть – 210 миллиардов евро – опасаются перехода от простого ограждения доходов финансовых учреждений к фактической конфискации активов.
Давайте послушаем экспертов по этой теме, в том смысле, что в какой-то момент существует обязательство возместить ущерб Украине, но, конечно, нужна правовая база,
– заявил на этой неделе премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.
Де Кроо предположил, что Бельгия не будет ветировать использование активов, если другие страны согласятся.
Дело в том, что Бельгия только что приняла на себя обязанности председательства в Европейском совете сроком на шесть месяцев и возглавляет переговоры. В частности, в стране застрял 191 миллиард евро.
Какие суммы замороженных активов России
По данным Минфина России, из-за западных санкций Россия потеряла доступ почти к половине золото-валютных резервов – около 300 миллиардов долларов из примерно 640 миллиардов долларов. Среди них:
- ЕС с начала войны в Украине заморозил активы российского Центрального банка более 200 миллиардов евро. Значительная часть этих средств находится на хранении в депозитарии Euroclear и принесла уже около 750 миллионов евро прибыли в первом квартале 2023 года.
- ЕС также заморозил более 24 миллиардов евро активов, принадлежащих подсанкционным россиянам и российским компаниям.