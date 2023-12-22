Что предусматривает указ

Новые санкционные власти предназначены для задержки реструктуризации истощенного вооружения российской армии после почти 22 месяцев боев в Украине. По оценке США Россия уже потеряла более 13 000 единиц техники, включая танки, беспилотники и ракетные системы.

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Мы ожидаем, что финансовые учреждения сделают все возможное, чтобы убедиться, что они не сознательные или несознательные посредники в обходе и уклонении. И мы не собираемся сомневаться использовать новые инструменты, предоставленные этими полномочиями, для принятия решительных и хирургических мер против финансовых учреждений, способствующих поставке военной техники России,

— отметила министерка финансов США Джанет Йеллен.

Как это должно повлиять на Россию

Национальный советник по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что исполнительный указ "продолжит давление на военную машину России и ее приспешников". Он также имеет целью оговорить иностранные финансовые учреждения, что содействие операциям, связанным с военно-промышленной базой России, натолкнет их на риск санкций.

Издание CBS пишет, что такое действие Байдена было обусловлено тем, что на днях парламент США не утвердил выделение пакета финансовой помощи Украине.

Этот исполнительный указ приходит в критический момент. Повышая ставки для банков, поддерживающих чувствительную торговлю с Россией и продолжая санкционировать новые фронтовые компании и сети поставок, наша коалиция вливает песок в механизм российской военной логистики,

— отметил замминистра финансов Уолли Адейемо.

Тем временем расходы России на оборону выросли почти на 75% в первом полугодии 2023 года, и Россия планирует выделить рекордную сумму на оборону на следующий год.