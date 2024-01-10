Зокрема, чиновники працюють над тим, як передати Києву російські суверенні активи, знерухомлені західними санкціями. Проте, країни ЄС досі побоюються несприятливих наслідків і зосереджені на власному прибутку, який фінансові установи одержують, володіючи активами.

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Водночас ЄС розглядає можливість передачі фінансовими установами, де перебувають заблоковані російські активи, частини отриманого прибутку на відновлення України.

Чому активи досі не конфіскували

Зокрема, Німеччина, Франція та Бельгія, де зберігається основна частина – 210 мільярдів євро – побоюються переходу від простого огородження прибутків фінансових установ до фактичної конфіскації активів.

Послухаймо експертів із цієї теми, у тому сенсі, що в якийсь момент існує зобовʼязання відшкодувати збитки Україні, але, звісно, потрібна правова база,

– заявив цього тижня премʼєр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Де Кроо припустив, що Бельгія не накладатиме вето на використання активів, якщо інші країни погодяться.

Цікаво! Раніше Європейський центральний банк попередив, що доступ до прибутків Euroclear, центрального депозитарію цінних паперів, який володіє активами в Бельгії, може дестабілізувати фінансову систему, а захоплення самих активів було б ще ризикованішим.

Річ у тім, що Бельгія щойно прийняла на себе обовʼязки головування в Європейській раді терміном на шість місяців і очолює переговори. Зокрема, в країні застрягло 191 мільярда євро.

Які суми заморожених активів Росії

За даними Мінфіну Росії, через західні санкції Росія втратила доступ майже до половини золото-валютних резервів – близько 300 мільярдів доларів із приблизно 640 мільярдів доларів. У тому числі: