Підвищення пенсії вже у квітні: у кого вдруге за рік збільшаться виплати
Вже у квітні має відбутися друге за рік підвищення пенсій для деяких категорій українців. Також в цей період заплановано автоматичний перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати.
У кого виплати зростуть
Відтак, вже вдруге зростуть пенсії українців, які старше 65 років і які мають повний страховий стаж. Річ у тім, що у січні мінімальна заробітна плата зросла до 7 100 гривень, але перше підвищення пенсії відбулося лише в березні – до 2 840 гривень.
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Своєю чергою, вже у квітні мінімальна заробітна плата знову підніметься – до 8 000 гривень, а пенсія відповідно зросте вдруге – до 3 200 гривень. Тобто, завдяки цьому подвійному підвищенню розмір виплат 65-річним громадянам зросте на 520 гривень.Нагадаємо! Розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати.
Ба більше, у квітні також відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, що працюють (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).
Який розмір повного страхового стажу?Станом на 1 січня 2024 року розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії складає: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
На які послуги пенсіонери мають пільги
Серед послуг, на які пенсіонери можуть отримувати пільги, є:
- Право на субсидію
Щоб отримати пільги на сплату житлово-комунальних послуг, пенсіонерам варто звернутися до соціальних служб та надати відповідну заяву та декларацію про доходи.
- Пільга 100% на оплату комунальних послуг
Повна знижка на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості та раніше працювали за певними спеціальностями: педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
- Право на безоплатний проїзд
Це право надається за наявності відповідного пенсійного посвідчення на весь громадський наземний транспорт. Виняток – таксі. Крім того, пенсіонери можуть безоплатно користуватися залізничним транспортом приміського сполучення, незалежно від місця проживання.
- Право на юридичну допомогу
Пенсіонерам надається пільга на отримання юридичної допомоги. Вона покриває послугу як цілком, так і частково. Також пенсіонерам забезпечується захист, представництво їхніх інтересів у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складення процесуальних документів.