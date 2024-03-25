Підвищення пенсії вже у квітні: у кого вдруге за рік збільшаться виплати

Вже у квітні має відбутися друге за рік підвищення пенсій для деяких категорій українців. Також в цей період заплановано автоматичний перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати.

У кого виплати зростуть

Відтак, вже вдруге зростуть пенсії українців, які старше 65 років і які мають повний страховий стаж. Річ у тім, що у січні мінімальна заробітна плата зросла до 7 100 гривень, але перше підвищення пенсії відбулося лише в березні – до 2 840 гривень.

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Своєю чергою, вже у квітні мінімальна заробітна плата знову підніметься – до 8 000 гривень, а пенсія відповідно зросте вдруге – до 3 200 гривень. Тобто, завдяки цьому подвійному підвищенню розмір виплат 65-річним громадянам зросте на 520 гривень.

Розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати.

Ба більше, у квітні також відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, що працюють (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

Який розмір повного страхового стажу? Станом на 1 січня 2024 року розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії складає: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

На які послуги пенсіонери мають пільги

Серед послуг, на які пенсіонери можуть отримувати пільги, є:

Право на субсидію

Щоб отримати пільги на сплату житлово-комунальних послуг, пенсіонерам варто звернутися до соціальних служб та надати відповідну заяву та декларацію про доходи.

Пільга 100% на оплату комунальних послуг

Повна знижка на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості та раніше працювали за певними спеціальностями: педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Право на безоплатний проїзд

Це право надається за наявності відповідного пенсійного посвідчення на весь громадський наземний транспорт. Виняток – таксі. Крім того, пенсіонери можуть безоплатно користуватися залізничним транспортом приміського сполучення, незалежно від місця проживання.

Право на юридичну допомогу

Пенсіонерам надається пільга на отримання юридичної допомоги. Вона покриває послугу як цілком, так і частково. Також пенсіонерам забезпечується захист, представництво їхніх інтересів у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складення процесуальних документів.