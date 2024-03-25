У кого выплаты вырастут

Поэтому, уже второй раз вырастут пенсии украинцев, которые старше 65 лет и имеют полный страховой стаж. Дело в том, что в январе минимальная заработная плата выросла до 7 100 гривен, но первое повышение пенсии произошло только в марте – до 2 840 гривен.

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В свою очередь, уже в апреле минимальная заработная плата снова поднимется – до 8 000 гривен, а пенсия соответственно вырастет во второй раз – до 3 200 гривен. То есть, благодаря этому двойному повышению размер выплат 65-летним гражданам вырастет на 520 гривен.

Напомним! Размер пенсионной выплаты указанной категории лиц должен составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.

Более того, в апреле также состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

Какой размер полного страхового стажа? По состоянию на 1 января 2024 года размер полного стажа для получения указанной пенсии составляет: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

На какие услуги пенсионеры имеют льготы

Среди услуг, на которые пенсионеры могут получать льготы, есть:

Право на субсидию

Чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, пенсионерам следует обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Льгота 100% на оплату коммунальных услуг

Полная скидка на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется пенсионерам, проживающих в сельской местности и ранее работали по определенным специальностям: педагогические работники, медицинские и фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек, работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Право на бесплатный проезд

Это право предоставляется при наличии соответствующего пенсионного удостоверения на весь общественный наземный транспорт. Исключение – такси. Кроме того, пенсионеры могут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом пригородного сообщения, независимо от места жительства.

Право на юридическую помощь

Пенсионерам предоставляется льгота на получение юридической помощи. Она покрывает услугу как целиком, так и частично. Также пенсионерам обеспечивается защита, представительство их интересов в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов.