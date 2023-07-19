Підвищення депутатам та держслужбовцям: скільки вони отримали надбавки до пенсій

У липні українські пенсіонери, які отримали пенсію за спеціальними законами, отримали надбавку до пенсійних виплат. Відтак найбільшу надбавку отримали народні депутати та державні службовці.

На скільки підвищили пенсії у липні

У липні деяким пенсіонерам вдалося отримати на 1 450 гривень більше. Це торкнулося 659 осіб, яким було призначено пенсії відповідно до закону про статус народного депутата України.

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Після депутатів йдуть держслужбовці, які отримали в середньому по 1 046 гривень. Перерахунок було виконано для 16 989 осіб.

Колишні працівники в органах місцевого самоврядування, а це 1 574 особи, отримали виплати на рівні 634 гривень.

Найменше збільшення пенсії отримали науковці. Лише 197 громадянам підвищили виплати на 422 гривень.

Індексація у березні, а згодом у липні

Середній розмір збільшення склав 1 020 гривень. Загалом перерахунки було проведено для 19 419 пенсіонерів.

Ще у березні пенсіонерам було проіндексовано пенсії у розмірі 19,7%. Таким чином середній розмір пенсії піднявся до 5 219 гривень у 2023 році.

Друга частина індексації була проведена у 1 липня для науковців, депутатів, держслужбовців та працівників в органах місцевого самоврядування.