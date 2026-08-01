Вже з 1 серпня: чи зросте пенсія по інвалідності

Зміни у пенсійному законодавстві або нові рішення уряду можуть впливати на розмір окремих видів пенсій. Чи стосуватиметься це виплат по інвалідності вже з 1 серпня, пояснюємо далі.

Чи зростуть пенсії по інвалідності з 1 серпня?

Із початком серпня окремого підвищення пенсій по інвалідності не заплановано. За інформацією Пенсійного фонду, виплати й надалі нараховуватимуть за чинними правилами, а їхній розмір залежатиме від групи інвалідності, страхового стажу та розрахункового розміру пенсії за віком.

Для осіб з інвалідністю І групи пенсія становить 100% пенсії за віком, для ІІ групи вже буде 90%, а для ІІІ групи лише 50%. Водночас остаточний розмір виплати визначають індивідуально, тому навіть люди з однаковою групою інвалідності можуть отримувати різні суми.

Чому з 1 серпня не буде перерахунку?

Підстав для масового перегляду пенсійних виплат цього місяця немає. Зокрема, з 1 серпня не змінюються прожитковий мінімум та інші державні соціальні стандарти, від яких залежить розмір окремих пенсійних виплат.

Водночас це не означає, що пенсія по інвалідності взагалі не може змінитися. В окремих випадках її розмір переглядають індивідуально, наприклад: після зміни групи інвалідності, набуття додаткового страхового стажу або проведення загальнодержавної індексації чи перерахунку.

Як визначають розмір пенсії?

Під час розрахунку пенсії враховують не лише страховий стаж, який людина вже встигла набути. Законодавство також дозволяє включити до нього період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Саме тому кінцева сума пенсії залежить не лише від групи інвалідності, а й від індивідуальних показників кожної людини, зокрема тривалості страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Які правила діють для військових?

Для військовослужбовців пенсії по інвалідності призначають за окремими нормами. Їхній розмір визначають у відсотках від грошового забезпечення, а також залежно від причини встановлення інвалідності та інших умов, передбачених законодавством.

Раніше ми також писали про те, чи зміняться з 1 серпня пенсії за віком та на які надбавки можуть розраховувати окремі категорії українських пенсіонерів.