Повысятся ли пенсии по инвалидности с 1 августа?

С начала августа отдельного повышения пенсий по инвалидности не запланировано. По информации Пенсионного фонда, выплаты и в дальнейшем будут начисляться по действующим правилам, а их размер будет зависеть от группы инвалидности, страхового стажа и расчетного размера пенсии по возрасту.

Для лиц с инвалидностью I группы пенсия составляет 100% пенсии по возрасту, для II группы – 90%, а для III группы – всего 50%. В то же время окончательный размер выплаты определяется индивидуально, поэтому даже люди с одинаковой группой инвалидности могут получать разные суммы.

Почему с 1 августа не будет перерасчета?

Оснований для массового пересмотра пенсионных выплат в этом месяце нет. В частности, с 1 августа не изменяются прожиточный минимум и другие государственные социальные стандарты, от которых зависит размер отдельных пенсионных выплат.

В то же время это не означает, что пенсия по инвалидности вообще не может измениться. В отдельных случаях ее размер пересматривают индивидуально, например: после изменения группы инвалидности, приобретения дополнительного страхового стажа или проведения общегосударственной индексации или перерасчета.

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Как определяется размер пенсии?

При расчете пенсии учитывается не только страховой стаж, который человек уже успел накопить. Законодательство также позволяет включить в него период со дня установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Именно поэтому окончательная сумма пенсии зависит не только от группы инвалидности, но и от индивидуальных показателей каждого человека, в частности от продолжительности страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

Какие правила действуют для военнослужащих?

Военнослужащим пенсии по инвалидности назначаются по отдельным нормам. Их размер определяется в процентах от денежного довольствия, а также в зависимости от причины установления инвалидности и других условий, предусмотренных законодательством.

Ранее мы также писали о том, изменятся ли с 1 августа пенсии по возрасту и на какие надбавки могут рассчитывать отдельные категории украинских пенсионеров.