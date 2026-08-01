Новые правила в программе жилищных ваучеров для ВПЛ

С 1 августа вступят в силу нововведения в программе помощи с жильем для вынужденных переселенцев, проживавших на временно оккупированной территории. В настоящее время на жилищный ваучер на сумму 2 миллиона гривен могут претендовать ВПЛ, получившие инвалидность в результате войны или имеющие статус участника боевых действий и соответствующие установленным условиям.

Согласно постановлению правительства № 723, государство сужает круг потенциальных получателей помощи и вводит проверки через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Пенсионный фонд в отношении кандидатов на получение ваучеров.

Как объяснили в общественной организации "ВПЛ Украины", получить отказ в помощи от государства по программе могут ВПЛ, которые:

продали/подарили квартиру или дом после 24 февраля 2022 года на территориях, где не ведутся активные боевые действия или которые не находятся под оккупацией;

воспользовались льготной ипотекой "еОселя";

зарегистрировали место жительства на ВОТ после того, как населенный пункт оказался под оккупацией.

В то же время изменения не касаются тех ВПЛ, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до 1 августа.

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Также изменились правила использования ваучера. Отныне им нельзя погашать уже оформленную ипотеку. Оплачивать же первый взнос за жилье в кредит разрешено: сначала получить ваучер, а затем подавать заявку на "еОселя".

Отметим, что на данный момент использовать ваучер для участия в ипотечной программе технически невозможно, поскольку требуются изменения в законодательстве. Созданный для этого законопроект № 15335 все еще находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Рост стоимости электроэнергии для бизнеса

Нацрегулятор с 1 августа повышает тариф Укрэнерго на услуги по передаче электроэнергии, что повлияет на ее конечную цену для бизнеса. Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 28 июля.

В августе тариф на передачу электроэнергии для пользователей системы повышается на 25% – до 928,45 гривны за мегаватт-час (без НДС). Исключение составляют предприятия "зеленой" электрометаллургии, поскольку для них предусмотрен отдельный тариф. Он увеличивается на 50% и составляет 563,26 гривны за мегаватт-час (без НДС).

В "Укрэнерго" необходимость повышения тарифа обосновали несколькими причинами:

падение обменного курса гривны, что усиливает финансовую нагрузку на компанию;

прогнозируемое по итогам года снижение объема отпуска электроэнергии на 9,5% и объема передачи на 5,5%, что уменьшает тарифные поступления компании, за счет которых финансируется ее работа;

повышение прайс-кепов (предельных цен) на электроэнергию с 1 мая 2026 года, что повысило ее средневзвешенную цену как базу для расчетов компании с участниками рынка и сказалось на закупке компенсации собственных технических потерь в сети.

Тарифы Укрэнерго напрямую не влияют на стоимость электроэнергии для населения. Однако эти изменения повышают ее цену для бизнеса, что скажется на себестоимости продукции.

Зачет стажа для пенсии в августе

Со 2 августа в Украине вступают в силу новые правила зачисления стажа. Верховная Рада упростила для украинцев подтверждение отдельных периодов работы без уплаты страховых взносов работодателем.

Как сообщили в Пенсионном фонде, эта нововведение может понадобиться тем, кому для выхода на пенсию по возрасту не хватает страхового стажа. Отныне в него могут зачисляться периоды работы, за которые работодатель начислил страховые взносы и подал отчетность, но не уплатил их.

Пенсионный эксперт Сергей Коробкин в комментарии 24 Каналу объяснил, что эти изменения в законодательстве актуальны исключительно для тех, кто еще не вышел на пенсию. Речь идет об условном стаже, который могут прибавить для получения права на пенсию при достижении пенсионного возраста.

Например, если по достижении 60-летнего возраста человеку не хватает трех лет стажа для назначения выплаты, а он отработал этот срок без уплаты работодателем страховых взносов, то эти годы могут быть добавлены, чтобы назначить ему выплату. Однако в расчет размера пенсии они не будут включены.

Выплаты ко Дню Независимости Украины

В августе государство выплатит единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины. В соответствующем постановлении правительства говорится, что деньги должны поступить до 24 августа. Выплаты получат следующие категории населения:

люди с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет и которые имеют статус инвалидности вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам: I группы – 3 100 гривен ; II группы – 2 900 гривен ; III группы – 2 700 гривен .

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1 000 гривен ;

; лицам, имеющим особые заслуги перед родиной, – 3 100 гривен ;

; члены семей погибших и умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, супруги умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, не вступившие в повторный брак, – 650 гривен ;

; жены и мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которых при жизни признали лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам, не вступившие в повторный брак, – 650 гривен ;

; участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которых насильно вывезли на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 450 гривен.

Как сообщили в ПФУ, получателям помощи средства выплатят в августе вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой, если таковые назначены. Дополнительные обращения не требуются.

Ветеранам войны, проходящим службу, средства будут перечислены на счета воинских частей. Это касается и тех, кто получает пенсию, субсидии и льготы на коммунальные услуги.

Всем остальным категориям населения, имеющим право на выплату ко Дню Независимости, но не получающим субсидий, льгот и не находящимся на военной службе, необходимо обращаться в Пенсионный фонд.

Мобилизация и военное положение

В Украине продлили военное положение на период с 2 августа по 31 октября 2026 года. Также в это время будет продолжаться всеобщая мобилизация. Соответствующие законы № 4928-IX и № 4929-IX подписал президент Украины, говорится в сообщении Верховной Рады от 24 июля.

Как пояснил народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, от продления правового режима военного положения зависит выживание государства, поскольку Россия не планирует отказываться от своей цели – лишить Украину суверенитета.

В то же время рассчитывать на скорую реформу мобилизации, на которую существует общественный спрос, пока не стоит. По словам Вениславского, комитет не получил предложений или наработок относительно изменений от прежнего руководства Министерства обороны.

В то время как экс-министр обороны Михаил Федоров в интервью "Украинской правде" сказал, что представить реформу мобилизации планировали в июле, запускать – в августе, а в сентябре увидеть результаты.

Обратите внимание! В июле Минобороны сменило руководство, поэтому дальнейшая судьба реформы пока неизвестна.

Прогноз курса доллара и евро на август

По оценке директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, август вряд ли станет месяцем резких курсовых изменений на валютном рынке. Эксперт прогнозирует относительную стабильность с возможными незначительными колебаниями.

По базовому сценарию доллар может находиться в пределах 44,5 – 45,5 гривны, а евро – 51 – 52,5 гривны. Сохранению относительного равновесия могут способствовать ряд факторов:

внешняя финансовая поддержка , которая в июне составила около 15,7 миллиарда долларов;

, которая в июне составила около 15,7 миллиарда долларов; международные резервы на уровне 51,3 миллиарда долларов (по состоянию на начало июля), которые позволят Национальному банку Украины активно сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

Однако во второй половине августа возможно постепенное усиление спроса на валюту со стороны импортеров, хотя это и не обязательно приведет к удорожанию доллара.

По мнению Тараса Лесового, покупать доллары или евро только из-за опасений скачка курса не имеет особого смысла.

Новые ограничения на переводы средств для ФЛП

В августе в Украине начнут действовать новые лимиты на переводы средств недавно созданными или неактивными ("спящими") ФЛП. Ввести эти меры и отслеживать платежи клиентов договорились украинские банки, чтобы предотвратить уклонение бизнеса от уплаты налогов.

Ограничения для клиентов повышенного уровня риска вступят в силу с 14 августа. Речь идет о следующих лимитах на переводы:

для ФЛП 1-й группы – до 600 тысяч гривен в месяц;

в месяц; для ФЛП 2 и 3 групп – до 3 миллионов гривен в месяц.

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман отметил, что эти ограничения не окажут особого влияния на предпринимателей, работающих легально. Зато они ударят по участникам финансовых схем по уклонению от налогообложения, таких как дробление большого бизнеса, занижение оборотов, использование статуса ФЛП вместо найма сотрудников, вывод наличных и т. п.

Экономист объяснил, что настоящие физические лица-предприниматели работают стабильно в течение года и ежемесячно получают доход, который распределяется равномерно. В то время как у "аномальных" ФЛП за два месяца может поступить доход в размере нескольких миллионов, а остальную часть года они остаются неактивными, и такой режим повторяется ежегодно.

Лимит на переводы между картами обычных клиентов без документально подтвержденных доходов и в дальнейшем составит от 50 до 100 тысяч гривен в месяц.

Рост тарифов на перевозку грузов по железной дороге

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в Украине вырастут на 30% с 1 августа. В Укрзализныце сообщили, что тарифы не индексировались более четырех лет, а откладывать этот шаг компания больше не может, поскольку нуждается в финансировании для стабильной работы и восстановления поврежденного в результате обстрелов имущества.

В "Укрзализныце" отметили, что индексации требуют и заработные платы железнодорожников, которую за последние 2,5 года не было финансовых возможностей осуществлять.

В профильных ассоциациях бизнеса, промышленности и агросферы раскритиковали намерение повысить тариф на грузовые перевозки и призвали его пересмотреть.

Подорожают ли коммунальные услуги

Основные тарифы на коммунальные услуги для населения остаются неизменными во время военного положения. Благодаря действию моратория за последние более чем четыре года цены на газ, централизованное отопление и горячую воду не менялись.

Размер тарифов зависит от поставщика. Например, стоимость газа для бытовых потребителей-клиентов "Нафтогаза" с 2021 года зафиксирована на уровне 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков годовой тариф достигает около 10 гривен.

Стоимость услуг централизованного отопления и горячей воды также зависит от поставщика.

Базовый тариф на электроэнергию для населения не подпадает под действие моратория, однако также долгое время не менялся. Действующая цена – 4,32 гривны за киловатт – установлена с 1 июня 2024 года и зафиксирована правительством как минимум до октября 2026 года.

Тарифы на холодное водоснабжение в больших городах также долгое время не менялись. Однако в феврале Верховная Рада разрешила местным властям корректировать цены на услуги водоканалов, обслуживающих более 100 тысяч потребителей. За последние месяцы тариф на воду вырос во многих городах, в частности, в Кременчуге, Виннице, Умани, Черкассах, Ужгороде, Тернополе, Павлограде. С 1 августа планируется повысить цену на воду и в Полтаве.

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно в комментарии 24 Каналу рассказала, что в Украине ожидается рост тарифов на вывоз мусора и услуги по содержанию дома и придомовой территории для жителей многоэтажек.