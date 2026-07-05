Что с тарифами на воду с 1 июля

С 1 июля об изменении тарифов сообщили сразу несколько предприятий, среди которых "Полтававодоканал", "Тернопольводоканал" и "Луцкводоканал", пишет 24 Канал.

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Как отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в ближайшее время повышение также ожидается в Одессе, Запорожье, Кременчуге, Виннице, Хмельницком, Черновцах, Ужгороде и Бердичеве.

По его словам, в некоторых населенных пунктах тарифы могут вырасти на 100–150%, а местами даже вдвое.

Где вода уже самая дорогая

В некоторых населенных пунктах стоимость одного кубометра воды уже превысила 100 гривен, пишет "Судебно-юридическая газета".

Сейчас самые высокие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение зафиксированы в следующих городах:

Павлоград – 113 гривен за кубометр;

Дрогобыч – 87,30 гривен;

Вознесенск – 71,44 гривны;

Запорожье – 69,37 гривен;

Черновцы – 63,56 гривны.

Особенно существенно счета вырастут для жителей Бородянки. Там с 1 июля тариф на водоснабжение составляет 56,76 гривен за кубометр, а на водоотведение – 82,58 гривен. Общая стоимость услуг достигла 139,34 гривен за кубометр.

Кроме того, в ряде городов окончательные решения еще не приняты, однако водоканалы уже представили экономические расчеты новых тарифов:

Винница – до 81,01 гривны за кубометр; Днепр – 86,83 гривны; Одесса – более 90 гривен; Ужгород – более 96 гривен; Тернополь – почти 99 гривен; Кривой Рог – около 78 гривен; Луцк – 73,25 гривны; Умань – более 130 гривен за кубометр.

Что нужно делать, чтобы сэкономить на воде летом

Первый совет по экономии воды летом касается установки счетчиков как горячей, так и холодной воды. Также стоит проверить исправность всех кранов и туалетного бачка, а еще нужно правильно загружать стиральную машину.

Кроме того, рекомендуется загружать стиральную машину до максимального объема, так как при неполной загрузке она потребляет больше воды и электроэнергии, а также использовать экономичную сантехнику, например унитаз с двумя режимами слива.