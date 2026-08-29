Індексація пенсій по інвалідності: чи перерахують гроші вже з 1 вересня

Українці, які отримують пенсії по інвалідності, можуть щорічно очікувати на зміни у розмірі виплат. Розповідаємо, чи варто розраховувати на перерахунок уже з 1 вересня та кого можуть стосуватися зміни.

Чи перерахують пенсії по інвалідності з 1 вересня

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності, страхового стажу, статусу людини та підстав призначення виплати. Тому для різних категорій пенсіонерів діють різні правила розрахунку та мінімальні гарантії, нагадує Пенсійний фонд України.

Для людей з III групою інвалідності, які отримують пенсію через загальне захворювання, мінімальна виплата для непрацюючих пенсіонерів становить 3 406 гривень. За наявності щонайменше 35 років страхового стажу у чоловіків або 30 років у жінок вона зростає до 3 725 гривень. Для працюючих пенсіонерів мінімальна виплата становить 2 595 гривень.

Як виплачують пенсії військовим та ветеранам

Для військовослужбовців і ветеранів з інвалідністю III групи передбачені окремі пенсійні гарантії. Після березневого перерахунку мінімальна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни становить 7 100,60 гривні, а для тих, чия інвалідність пов'язана з проходженням військової служби – 6 761,40 гривні.

Для ветеранів війни з інвалідністю III групи гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати з урахуванням передбачених надбавок становить 10 625 гривень.

Що з пенсіями постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Окремі правила діють для громадян, інвалідність яких пов'язана з аварією на ЧАЕС. Для людей з III групою інвалідності цієї категорії мінімальний розмір пенсії становить 6 813,09 гривні.

Що було відомо раніше про пенсії

Раніше ми розповідали, що для оформлення пенсії по інвалідності необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу залежно від віку особи, а за його відсутності органи соцзахисту призначають державну соціальну допомогу.