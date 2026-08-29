Будут ли пересчитаны пенсии по инвалидности с 1 сентября

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности, страхового стажа, статуса человека и оснований для назначения выплаты. Поэтому для разных категорий пенсионеров действуют разные правила расчета и минимальные гарантии, напоминает Пенсионный фонд Украины.

Для людей с III группой инвалидности, получающих пенсию по общему заболеванию, минимальная выплата для неработающих пенсионеров составляет 3 406 гривен. При наличии не менее 35 лет страхового стажа у мужчин или 30 лет у женщин она увеличивается до 3 725 гривен. Для работающих пенсионеров минимальная выплата составляет 2 595 гривен.

Как выплачиваются пенсии военнослужащим и ветеранам

Для военнослужащих и ветеранов с инвалидностью III группы предусмотрены отдельные пенсионные гарантии. После мартовского перерасчета минимальная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны составляет 7 100,60 гривен, а для тех, чья инвалидность связана с прохождением военной службы, – 6 761,40 гривен.

Для ветеранов войны с инвалидностью III группы гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты с учетом предусмотренных надбавок составляет 10 625 гривен.

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Что касается пенсий пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Отдельные правила действуют для граждан, инвалидность которых связана с аварией на ЧАЭС. Для людей с III группой инвалидности этой категории минимальный размер пенсии составляет 6 813,09 гривен.

Что было известно ранее о пенсиях

Ранее мы рассказывали, что для оформления пенсии по инвалидности необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста лица, а при его отсутствии органы соцзащиты назначают государственную социальную помощь.