Можна залишитися без підвищення: пенсіонерам потрібно терміново подати заяву

Квітневий перерахунок пенсій відбудеться не для всіх автоматично. Частині працюючих пенсіонерів доведеться самостійно звернутися із заявою, щоб отримати підвищення. Кого це стосується і що важливо врахувати, читайте далі.

Кому треба подати заяву на перерахунок пенсій у квітні?

Механізм квітневого перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів прив’язаний до двох ключових факторів: тривалості набутого страхового стажу та часу після останнього перегляду виплат.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, саме ці критерії визначають, чи відбудеться перерахунок автоматично, чи його потрібно ініціювати самостійно. Відповідно, якщо у пенсіонера право на перерахунок виникає вже після 1 березня 2026 року, то у такому разі автоматичного перегляду виплат не буде.

Річ у тім, що автоматичний перерахунок передбачений лише за чітких умов:

якщо пенсіонер станом на 1 березня має щонайменше 24 місяці страхового стажу;

або якщо після призначення чи попереднього перерахунку минуло два роки.

У цих випадках звертатися не потрібно. Натомість якщо необхідний стаж, а саме 24 місяці, набуто пізніше, після 1 березня, то право на підвищення з’являється, але реалізувати його можна лише через подання заяви. Інакше доведеться чекати наступного автоматичного перерахунку

Які показники враховують при перерахунку пенсії?

При цьому під час перегляду виплат враховують або попередню заробітну плату, або новіші показники доходу. Тобто вже залежно від того, що вигідніше для пенсіонера, пояснює ПФУ.

Водночас варто врахувати важливу процедурну деталь, яка безпосередньо впливає на строки отримання підвищення. Якщо пенсіонер подає заяву до 15 числа поточного місяця, перерахований розмір пенсії почне виплачуватися вже з наступного місяця.

Зверніть увагу! Своєчасне звернення дозволяє уникнути затримок у нарахуванні та не втратити жодного місяця підвищених виплат. Якщо ж подати заяву пізніше, то початок виплат із оновленим розміром може зміститися, і пенсіонер тимчасово недоотримає кошти, на які вже має право.

