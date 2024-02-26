Індексація пенсій з 1 березня: що відомо про перерахунок виплат

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня цього року. Це вже третій перегляд виплат за час повномасштабної війни.

На скільки зростуть виплати

Стало відомо, що пенсії буде підвищено майже на 8%. Відтак, середній розмір підвищення становитиме 322 гривні, а середня пенсія зросте – до 5717 гривень.

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Розмір підвищення визначається на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. Також, у 2024 році вдруге поспіль буде проведено індексацію найнижчих пенсій..

! Індексація стосуватиметься понад 10 мільйонів українців. В тому числі 9,5 мільйона цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств та майже 100 тисяч чорнобильців.

Крім того, з 1 квітня автоматично буде проведений перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати, з урахуванням оновленого страхового стажу.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Тобто попри всі виклики, труднощі продовжуємо підтримувати наших людей.Не просто проводимо індексацію, а й розширюємо її периметр.

Третій перегляд програми Ukraine Facility

Прем'єр також зауважив, що Україна визнає важливість своїх міжнародних партнерів, які надають фінансову підтримку та допомагають уряду здійснювати соціальні програми та інші пріоритетні заходи.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Ми виконали всі структурні маяки МВФ. Провели необхідні реформи та зміни. Очікуємо тепер на рішення виконавчої ради, завдяки якому Україна отримає від фонду майже 900 мільйонів доларів. Працюємо, щоб у березні отримати перший транш від Європейського Союзу в межах нової програми Ukraine Facility.

Він повідомив, що на експертному рівні Україна та Міжнародний валютний фонд узгодили проведення третього перегляду програми EFF. Денис Шмигаль також висловив надію на отримання нової допомоги від Японії.