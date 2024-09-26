Як підвищення податків вплине на ціни в Україні

Підвищення податків в Україні майже не вплине на інфляцію. Усе компенсується видатками з бюджету.

Як підвищення податків вплине на інфляцію

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що оцінка впливу підвищення податків на інфляцію була відображена у липневому "Інфляційному звіті". Там зазначено, що додатковий вплив на зростання цін можуть дати підвищення ставок на окремі податки.

Читайте також Як українці можуть заробляти на гривневих депозитах

Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Водночас в тому пакеті який був пішов у парламент, ми робимо висновок, що більшість податкових ініціатив матимуть переважно близькій до нейтрального вплив на ціни.

Він пояснив, що через підвищення оподаткування доходів додаткові бюджетні ресурси повертатимуться в економіку, відповідно не створюючи значного додаткового тиску на попит та ціни.

Зауважте! Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт змін до Податкового кодексу. Ймовірно, нові податки почнуть діяти у жовтні.

Пропонується внести такі зміни:

Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%.

Встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи.

Законопроєкт має зміцнити державний бюджет, прогнозуючи збільшення на 58 мільярдів гривень на 2024 рік та 137 мільярдів на 2025 рік. Таке фінансове зростання в першу чергу пов'язане з підвищенням військового збору з громадян.