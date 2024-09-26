Як підвищення податків вплине на ціни в Україні
Джерело:НБУ
Підвищення податків в Україні майже не вплине на інфляцію. Усе компенсується видатками з бюджету.
Як підвищення податків вплине на інфляцію
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів, що оцінка впливу підвищення податків на інфляцію була відображена у липневому "Інфляційному звіті". Там зазначено, що додатковий вплив на зростання цін можуть дати підвищення ставок на окремі податки.
Читайте також Як українці можуть заробляти на гривневих депозитах
Водночас в тому пакеті який був пішов у парламент, ми робимо висновок, що більшість податкових ініціатив матимуть переважно близькій до нейтрального вплив на ціни.
Він пояснив, що через підвищення оподаткування доходів додаткові бюджетні ресурси повертатимуться в економіку, відповідно не створюючи значного додаткового тиску на попит та ціни.
Зауважте! Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт змін до Податкового кодексу. Ймовірно, нові податки почнуть діяти у жовтні.
Пропонується внести такі зміни:
- Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%.
- Встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).
- Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи.
Законопроєкт має зміцнити державний бюджет, прогнозуючи збільшення на 58 мільярдів гривень на 2024 рік та 137 мільярдів на 2025 рік. Таке фінансове зростання в першу чергу пов'язане з підвищенням військового збору з громадян.