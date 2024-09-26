Как повышение налогов повлияет на инфляцию
Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал, что оценка влияния повышения налогов на инфляцию была отражена в июльском "Инфляционном отчете". Там указано, что дополнительное влияние на рост цен могут дать повышение ставок на отдельные налоги.
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В то же время в том пакете который был пошел в парламент, мы делаем вывод, что большинство налоговых инициатив будут иметь преимущественно близкое к нейтральному влияние на цены.
Он пояснил, что из-за повышения налогообложения доходов дополнительные бюджетные ресурсы будут возвращаться в экономику, соответственно не создавая значительного дополнительного давления на спрос и цены.
Заметьте! Верховная Рада приняла в первом чтении проект изменений в Налоговый кодекс. Вероятно, новые налоги начнут действовать в октябре.
Предлагается внести следующие изменения:
- Повышение военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%.
- Установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (то есть 800 гривен в месяц).
- Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы.
Законопроект должен укрепить государственный бюджет, прогнозируя увеличение на 58 миллиардов гривен на 2024 год и 137 миллиардов на 2025 год. Такой финансовый рост в первую очередь связано с повышением военного сбора с граждан.