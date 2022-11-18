Тарифи на комуналку можуть підвищитися: коли це станеться

Ціни на комунальні послуги в Україні заморожено до кінця опалювального сезону. Однак після закінчення холодів ціни на комунальні послуги може бути переглянуто.

Про це 24 каналу повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Наскільки саме зміняться тарифи, залежатиме від ціни на газ.

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За словами Данила Гетманцева, тарифи після опалювального сезону можуть бути підвищені. Раніше він сказав, що ціна на газ в Україні на рівні 7,99 гривні за кубометр є невиправдано низькою. На його думку, тарифи можуть бути переглянуті у квітні.

Протягом опалювального сезону тарифи не будуть змінюватися. Після опалювального сезону – напевно. Будемо бачити ситуацію, але моє переконання, що тарифи повинні бути економічно обґрунтовані,

– сказав нардеп

Він додав, що рівень підвищення тарифів залежатиме від майбутньої ціни газу. Зараз же ціноутворення, за його словами, дуже незвичне.

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів заморожено до кінця опалювального сезону. Тарифи на газ, тепло та гарячу воду заморожені до кінця воєнного стану та протягом 6 місяців після закінчення війни. Втім, ціни для підприємців можуть бути переглянуті.

Нагадаємо, ціни на електроенергію для українців знизили з 1 жовтня 2021 року.

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