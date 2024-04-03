Чи чекати українцям підвищення тарифів на світло, газ та воду

В Україні діє Національна комісія, яка відповідає за державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг. Про те, чи збираються найближчим часом приймати рішення про підвищення тарифів, читайте далі.

Чи буде підвищення тарифів

Відтак, у НКРЕКП розповіли, що не збираються найближчим часом приймати рішення про підвищення тарифів. А нині в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

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У НКРЕКП підготовка ініціатив щодо зміни тарифів на природний газ, електричну енергію та централізоване водопостачання та водовідведення не проводиться,

– повідомив Регулятор.

Нагадаємо, що малозабезпеченим громадянам, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги, надається право на отримання субсидії на ЖКП. Призначення може відбуватися за заявою опікуна, якщо за адресою зареєстровані неповнолітні діти без батьківської опіки або недієздатні особи під опікою.

Що відомо про Меморандум з МВФ

Якщо споживачі не будуть сплачувати рахунку за ЖКП, то тепер за ці дії будуть нараховувати штрафи та пеню, а також у постачальників існує можливість припинити постачання комунальних послуг.

Останній Меморандум з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення. Однак, зі збереженням пільг для уразливих категорій громадян.

Згідно з Меморандумом, стабілізація енергетичної системи зрештою потребуватиме поступового збільшення тарифів на природний газ та електроенергію з метою компенсації витрат. Зокрема, після завершення війни.

Водночас Нацбанк передбачає, що заборона на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасована лише після припинення воєнного стану.