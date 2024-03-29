Хто може отримати допомогу

Громадяни України, які офіційно зареєструвалися як безробітні, мають право на отримання допомоги. У період воєнного стану виплати допомоги починаються з першого дня після отримання статусу зареєстрованого безробітного.

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Основні чинники, що впливають на суму допомоги по безробіттю:

Страховий стаж: враховується як загальний стаж роботи, так і стаж за останні 12 місяців.

Причина, через яку людина залишилася без роботи.

Заробітна плата, яку особа отримувала на останньому місці роботи.

Допомога призначається тим, хто офіційно визнаний безробітним і має страховий стаж не менше 7 місяців за рік, що передував реєстрації як безробітний.

Як отримати послугу

Щоб отримати послугу, вам потрібно звернутися до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або до філій регіонального центру зайнятості. Замовлення послуги можливе особистим відвідуванням або через подання заяви онлайн на офіційному сайті.

Важливо! Звернутися може будь-яка фізична особа, подавши заяву про призначення або поновлення виплати допомоги по безробіттю.

Скільки платять безробітним в Україні

В Україні сума допомоги безробітним залежить від тривалості їх страхового стажу та становить відсоток від їх середньої зарплати:

До 3 років стажу – 50% від зарплати;

Між 3 і 6 роками – 55%;

Між 6 і 12 роками – 60%;

Між 12 і 18 роками – 65%;

Між 18 і 24 роками – 70%;

Між 24 і 30 роками – 75%;

Понад 30 років – 80%.

Але допомога не може бути нижчою за встановлений мінімум для безробітних.

Зауважте! Люди зі страховим стажем понад 15 років, які не отримували допомогу по безробіттю протягом останніх 15 років, можуть розраховувати на додаткові 10% до розміру допомоги.