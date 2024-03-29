Кто может получить помощь

Граждане Украины, которые официально зарегистрировались как безработные, имеют право на получение помощи. В период военного положения выплаты помощи начинаются с первого дня после получения статуса зарегистрированного безработного.

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Основные факторы, влияющие на сумму пособия по безработице:

Страховой стаж: учитывается как общий стаж работы, так и стаж за последние 12 месяцев.

Причина, по которой человек остался без работы.

Заработная плата, которую лицо получало на последнем месте работы.

Помощь назначается тем, кто официально признан безработным и имеет страховой стаж не менее 7 месяцев за год, предшествовавший регистрации как безработный.

Как получить услугу

Чтобы получить услугу, вам нужно обратиться в городской, районный, горрайонный центр занятости или в филиалы регионального центра занятости. Заказ услуги возможен личным посещением или через подачу заявления онлайн на официальном сайте.

Важно! Обратиться может любое физическое лицо, подав заявление о назначении или возобновлении выплаты пособия по безработице.

Сколько платят безработным в Украине

В Украине сумма пособия безработным зависит от продолжительности их страхового стажа и составляет процент от их средней зарплаты:

До 3 лет стажа – 50% от зарплаты;

Между 3 и 6 годами – 55%;

Между 6 и 12 годами – 60%;

Между 12 и 18 годами – 65%;

Между 18 и 24 годами – 70%;

Между 24 и 30 годами – 75%;

Более 30 лет – 80%.

Но пособие не может быть ниже установленного минимума для безработных.

Обратите внимание! Люди со страховым стажем более 15 лет, которые не получали пособие по безработице в течение последних 15 лет, могут рассчитывать на дополнительные 10% к размеру пособия.