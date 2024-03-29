Кто может получить помощь

Граждане Украины, которые официально зарегистрировались как безработные, имеют право на получение помощи. В период военного положения выплаты помощи начинаются с первого дня после получения статуса зарегистрированного безработного.

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Основные факторы, влияющие на сумму пособия по безработице:

  • Страховой стаж: учитывается как общий стаж работы, так и стаж за последние 12 месяцев.
  • Причина, по которой человек остался без работы.
  • Заработная плата, которую лицо получало на последнем месте работы.

Помощь назначается тем, кто официально признан безработным и имеет страховой стаж не менее 7 месяцев за год, предшествовавший регистрации как безработный.

Как получить услугу

Чтобы получить услугу, вам нужно обратиться в городской, районный, горрайонный центр занятости или в филиалы регионального центра занятости. Заказ услуги возможен личным посещением или через подачу заявления онлайн на официальном сайте.

Сколько платят безработным в Украине

В Украине сумма пособия безработным зависит от продолжительности их страхового стажа и составляет процент от их средней зарплаты:

  • До 3 лет стажа – 50% от зарплаты;
  • Между 3 и 6 годами – 55%;
  • Между 6 и 12 годами – 60%;
  • Между 12 и 18 годами – 65%;
  • Между 18 и 24 годами – 70%;
  • Между 24 и 30 годами – 75%;
  • Более 30 лет – 80%.

Но пособие не может быть ниже установленного минимума для безработных.