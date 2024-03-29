Кто может получить помощь
Граждане Украины, которые официально зарегистрировались как безработные, имеют право на получение помощи. В период военного положения выплаты помощи начинаются с первого дня после получения статуса зарегистрированного безработного.
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Основные факторы, влияющие на сумму пособия по безработице:
- Страховой стаж: учитывается как общий стаж работы, так и стаж за последние 12 месяцев.
- Причина, по которой человек остался без работы.
- Заработная плата, которую лицо получало на последнем месте работы.
Помощь назначается тем, кто официально признан безработным и имеет страховой стаж не менее 7 месяцев за год, предшествовавший регистрации как безработный.
Как получить услугу
Чтобы получить услугу, вам нужно обратиться в городской, районный, горрайонный центр занятости или в филиалы регионального центра занятости. Заказ услуги возможен личным посещением или через подачу заявления онлайн на официальном сайте.
Сколько платят безработным в Украине
В Украине сумма пособия безработным зависит от продолжительности их страхового стажа и составляет процент от их средней зарплаты:
- До 3 лет стажа – 50% от зарплаты;
- Между 3 и 6 годами – 55%;
- Между 6 и 12 годами – 60%;
- Между 12 и 18 годами – 65%;
- Между 18 и 24 годами – 70%;
- Между 24 и 30 годами – 75%;
- Более 30 лет – 80%.
Но пособие не может быть ниже установленного минимума для безработных.