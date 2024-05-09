НКРЕКП планує підвищення тарифів на воду: на кого чекатимуть нові платіжки

НКРЕКП схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для низки водоканалів. Зазначається, що тарифи потребують негайного перегляду.

Для кого та чому тариф зросте

Нині ні тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року. Проте, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних (НКРЕКП) планує перегляд тарифів на воду саме для непобутових споживачів.

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Там пояснили, що зміна тарифів для більшості ліцензіатів була спровокована зростанням витрат на електроенергію, оплату праці, реагенти та податки. Нацкомісія також підготувала окремі пояснення для кожного підприємства.

Як зростуть тарифи

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів пропонують встановити для ПрАТ "Енергоресурси" – 53,39 гривні за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення – КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради – 41,3 гривні за 1 кубометр.

Щодо інших постачальників, то із 1 червня 2024 року пропонується встановити такі оптові тарифи на водовідведення за 1 кубометр без ПДВ:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 11,88 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 9,36 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 6,87 гривні;

Львівводоканал – 9,02 гривні;

Чернівціводоканал – 10,26 гривні;

Київводоканал – 9,66 гривні;

Дніпроводоканал – 11,52 гривні;

Житомирводоканал – 17,52 гривні;

Черкасиводоканал – 10,51 гривні;

Харківводоканал – 9,88 гривні.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів, крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ: