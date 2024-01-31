Хто може заощадити половину вартості на комунальних послугах

Певні категорії українців можуть отримати знижку 50% на оплату комунальних послуг. Така пільга надається за умови наявності субсидії та відповідності критеріям, встановленим Пенсійним фондом.

Як нараховується пільга

Згідно з законодавством, до категорії пільговиків, які мають право на 50-відсоткову знижку, належать члени сім'ї загиблих військовослужбовців. А самі учасники бойових дій можуть мати 75% знижки.

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Пільга поширюється на такі послуги:

послуги з управління багатоквартирним будинком;

послуги з постачання та розподілу природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами;

оплата абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг;

витрати на управління багатоквартирним будинком, де створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний кооператив, а також на комунальні послуги в такому будинку;

придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі наявності пічного опалення).

Умови нарахування пільги

При розрахунку плати за опалення та користування житлом, розмір знижки визначається від 21 квадратного метра на кожну особу, що має право на знижку та постійно проживає у житловому приміщенні, та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю.

У випадку, якщо вдова є непрацездатною, а її сім'я складається виключно з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка на газ для опалення надається на подвійну нормативну опалювальну площу – 42 квадратних метра на особу, яка має право на знижку, та додатково 21 квадратний метр на сім'ю.

Як оформити субсидію

Пільга надається без урахування середньомісячного доходу. Пільга щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Для оформлення житлової субсидії необхідно надати такі документи:

Заява про призначення та надання житлової субсидії.

Декларація про доходи та витрати осіб.

Додатково можна додати:

Договір найму (оренди) житла.

Довідки про доходи.

Довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Інші документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації.

За потреби можуть знадобитися також наступні документи:

Довідки, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці.

Довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні.

Акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства від селищної, сільської або міської ради.

Договори оренди житла в іншому місці.

! Зразок заяви на субсидію можна знайти на відповідних ресурсах, а зразок декларації доступний за вказаним посиланням.