Скільки заборгували українці
Зокрема, в Yasno розповіли, що станом на кінець січня 2024 року мешканці Києва та Дніпропетровської області накопичили боргів на суму понад 1,2 мільярда гривень.
Читайте також: Скасування субсидії: чому деякі українці можуть залишитись без виплат
Відтак, деякі українці незабаром почнуть отримувати повідомлення про заборгованість перед постачальником газу та електроенергії Yasno. Наразі компанія обслуговує понад 3,5 мільйона побутових споживачів у Києві, на Донеччині та в Дніпровській області.
Як діятиме компанія з боржниками
Для отримання оплати заборгованості за електроенергію та газ, надані споживачам, компанія буде виконувати такий порядок дій:
- Боржники отримають паперові листи, у яких їх повідомлять про наявність боргу та про потребу його якнайшвидше сплатити.
- Термін для оплати боргу – 10 днів з дня отримання сповіщення.
- Якщо кошти не будуть сплачені, то працівники компанії відключать надання комунальних послуг.
Ключова мета наразі – не відключити якомога більше споживачів, а проінформувати про необхідність вчасної оплати,
– наголошує ДТЕК.
Щобільше, на боржників також будуть подавати до суду, щоб отримати відшкодування за надані послуги. Йдеться саме про нарахування штрафів та пені.