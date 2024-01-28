Скільки заборгували українці

Зокрема, в Yasno розповіли, що станом на кінець січня 2024 року мешканці Києва та Дніпропетровської області накопичили боргів на суму понад 1,2 мільярда гривень.

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Відтак, деякі українці незабаром почнуть отримувати повідомлення про заборгованість перед постачальником газу та електроенергії Yasno. Наразі компанія обслуговує понад 3,5 мільйона побутових споживачів у Києві, на Донеччині та в Дніпровській області.

Як діятиме компанія з боржниками

Для отримання оплати заборгованості за електроенергію та газ, надані споживачам, компанія буде виконувати такий порядок дій:

  1. Боржники отримають паперові листи, у яких їх повідомлять про наявність боргу та про потребу його якнайшвидше сплатити.
  2. Термін для оплати боргу – 10 днів з дня отримання сповіщення.
  3. Якщо кошти не будуть сплачені, то працівники компанії відключать надання комунальних послуг.

Ключова мета наразі – не відключити якомога більше споживачів, а проінформувати про необхідність вчасної оплати,
– наголошує ДТЕК.

Щобільше, на боржників також будуть подавати до суду, щоб отримати відшкодування за надані послуги. Йдеться саме про нарахування штрафів та пені.

Коли скасували мораторій на відключення ЖКП

29 грудня 2023 року вийшла Постанова, що скасувала мораторій на припинення надання ЖКП населенню у разі їх неоплати, або оплати не в повному обсязі, а також на нарахування та стягнення штрафів, пені на заборгованість за ЖКП. Однак наголошується, що не каратимуть за борги тих українців, чиє житло розташовано у зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.