Які пільги передбачені для людей з II групою інвалідності у 2025 році

В Україні передбачені пільги для людей з інвалідністю. Однак кожна з група має свою допомогу від держави.

Пільги для українців з II групою інвалідності

Зокрема особливі можливості для людей з II групою інвалідності прописані в законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", передає 24 Канал з посиланням на ЗУ.

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Так у 2025 році особи з інвалідністю можуть розраховувати на таку допомогу:

Пільги на житло та комунальні послуги. Люди з інвалідністю II групи мають пріоритет в отриманні житла, особливо якщо вони постраждали на виробництві або є військовослужбовцями. Також ці українці можуть отримати субсидію на комунальні послуги.

Люди з інвалідністю II групи мають пріоритет в отриманні житла, особливо якщо вони постраждали на виробництві або є військовослужбовцями. Також ці українці можуть отримати субсидію на комунальні послуги. Пільги для працівників. Для людей з інвалідністю II групи, які працюють, не встановлюються випробувальні терміни. Крім того, вони мають право на розірвання трудового договору за власною ініціативою в будь-який час, можуть вибрати індивідуальний графік роботи, брати відпустку у будь-який час. До того ж їм надається більша тривалість щорічної відпустки.

Для людей з інвалідністю II групи, які працюють, не встановлюються випробувальні терміни. Крім того, вони мають право на розірвання трудового договору за власною ініціативою в будь-який час, можуть вибрати індивідуальний графік роботи, брати відпустку у будь-який час. До того ж їм надається більша тривалість щорічної відпустки. Пільги на ліки. При амбулаторному лікуванні люди з II групою інвалідності можуть отримати ліки зі знижкою 50%. А українці, чия інвалідність виникла внаслідок війни, мають право на безплатні ліки.

При амбулаторному лікуванні люди з II групою інвалідності можуть отримати ліки зі знижкою 50%. А українці, чия інвалідність виникла внаслідок війни, мають право на безплатні ліки. Транспортні пільги. Люди з II групою інвалідності можуть безплатно їздити у міському транспорті.

Люди з II групою інвалідності можуть безплатно їздити у міському транспорті. Освітні пільги. Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальну стипендію та додаткову допомогу. Крім того, вступ до вищих навчальних закладів для них здійснюється за квотами.

Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальну стипендію та додаткову допомогу. Крім того, вступ до вищих навчальних закладів для них здійснюється за квотами. Пільги на зв'язок. Особи з інвалідністю II групи мають право на безплатне встановлення телефонів та отримання мобільних телефонів для письмового спілкування.

Важливо! Українці з інвалідністю II групи користуються правом на позачергового обслуговування в усіх державних, комунальних і приватних установах і організаціях, які обслуговують населення.