Держава надає більше, ніж здається: які пільги можуть отримати люди з III групою інвалідності

III групу інвалідності встановлюють людям зі стійкими, але помірними порушеннями функцій організму, які частково обмежують працездатність та повсякденну діяльність. Разом із відповідним статусом громадяни отримують право на низку державних пільг і соціальних гарантій.

Які трудові пільги передбачені для III групи інвалідності

Люди з III групою інвалідності мають право не лише на соціальні виплати, а й на додаткові трудові гарантії. Законодавство передбачає для них низку пільг, які стосуються умов праці, відпусток і трудових відносин.

Зокрема, якщо стан здоров'я перешкоджає виконанню роботи за строковим трудовим договором, працівник може достроково розірвати його. Крім того, особи з III групою інвалідності мають право на щорічну відпустку тривалістю 26 календарних днів, а також до 14 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки і до 30 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати на рік.

Цікаво! Також під час працевлаштування для таких працівників не встановлюють випробувальний термін. У передбачених законом випадках роботодавець зобов'язаний створити належні умови праці, зокрема організувати навчання чи перекваліфікацію, а також за бажанням працівника встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Які ще пільги передбачені

Окрім трудових гарантій, люди з III групою інвалідності можуть скористатися й іншими видами державної підтримки. Зокрема, вони мають право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, зокрема протезно-ортопедичними виробами, а також на адаптацію житла відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

Також законодавство передбачає безоплатний проїзд окремими видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та 50% знижку на проїзд внутрішніми залізничними, автомобільними, річковими й авіаційними маршрутами. Однак така пільга діє лише у період з 1 жовтня до 15 травня.

Як оформлюють пільги

Не всі пільги надаються за однаковою процедурою. Для частини з них достатньо підтвердити статус особи з інвалідністю, тоді як інші потребують окремого звернення та подання документів.

Залежно від виду державної підтримки заяву можна подати до Пенсійного фонду України, органів соціального захисту населення чи іншої уповноваженої установи. Саме тому перед оформленням варто уточнити умови отримання конкретної пільги, щоб не втратити право на передбачені законом соціальні гарантії.