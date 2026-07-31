Якою буде пенсія по інвалідності для ІІІ групи у серпні

Людина з ІІІ групою інвалідності може отримати 50% від пенсії за віком, про що зазначено у Пенсійному фонді України.

Водночас чіткої та фіксованої суми виплат не передбачено. Однак встановлена мінімальна пенсія по інвалідності.

Виплата у цьому випадку не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних українців. У 2026 році показник встановлений на рівні 2 595 гривень на місяць.

Слід також додати, що для осіб з ІІ та ІІІ групами інвалідності слід мати від 1 до 15 років страхового стажу для отримання пенсії – залежно від віку, у якому інвалідність була встановлена. Якщо мова йде про ІІ чи ІІІ групу, то 1 рік стажу передбачає пенсію, якщо інвалідність встановили до 23 років.

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Ще один важливий нюанс – пенсія для осіб з ІІІ групою інвалідності у серпні не зросте. Однак вона може стати більшою внаслідок індивідуальних подій. Наприклад, з серпня людина матиме право на грошову надбавку до пенсії.

Що ще варто знати про пенсії по інвалідності

Українці можуть отримувати лише один вид пенсії. Тобто між пенсією за віком та пенсією по інвалідності доведеться обирати.

Але людина може отримувати зарплату та пенсію по інвалідності одночасно. Особам з інвалідністю закон працювати не забороняє.