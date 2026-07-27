Яка буде пенсія по інвалідності для I групи у серпні

Однак чіткої суми виплат для осіб з інвалідністю не встановлено, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Наприклад, особам з інвалідністю I групи призначається 100 % пенсії за віком. Однак точний розмір виплат назвати неможливо – сума є індивідуальною та залежить від багатьох чинників.

Чому ж розмір пенсій для по інвалідності не зміниться? У серпні не передбачено змін саме щодо розміру прожиткового мінімуму або інших стандартів, від яких залежить розмір виплат.

Але пенсії по інвалідності можуть змінитися індивідуально. Наприклад, якщо з серпня людина матиме право на якусь грошову надбавку або допомогу.

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Що ще варто знати про пенсії по інвалідності

Нагадаємо, що право на пенсію по інвалідності залежить від встановленої групи інвалідності. Також на подібне право впливає вік людини та наявного страхового стажу.

Водночас особи з I групою інвалідності можуть розраховувати на різні соціальні пільги. Йдеться про види допомог, які спрощують життя людини.