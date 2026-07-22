Яку помилку часто роблять під час оформлення пенсії з інвалідності?

Багато українців вважають, що після встановлення інвалідності пенсію призначають автоматично, проте це не так. У більшості випадків для отримання виплат необхідно також мати відповідний страховий стаж.

У Пенсійному фонді пояснили, що порядок призначення пенсії з інвалідності визначає закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". До того ж, її можуть призначити незалежно від того, коли людина отримала інвалідність: до працевлаштування, під час роботи чи після звільнення.

Наразі групу інвалідності визначають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, що працюють при закладах охорони здоров'я. Залежно від ступеня втрати працездатності встановлюють І, ІІ або ІІІ групу інвалідності.

Від чого залежить право на пенсію по інвалідності?

Право на пенсію залежить від встановленої групи інвалідності, віку людини та наявного страхового стажу на момент встановлення інвалідності або звернення за виплатою.

Вимоги до страхового стажу залежать від віку та групи інвалідності. Для призначення пенсії необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу: чим старша людина на момент встановлення інвалідності або звернення за виплатою, тим більшою є мінімальна вимога.

Водночас із цього правила є винятки. Пенсію з інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, отриманого під час участі у Революції Гідності у випадках, передбачених законодавством.

Який розмір пенсії з інвалідності у 2026 році?

Розмір пенсії залежить від встановленої групи інвалідності та розміру пенсії за віком:

І група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Однак, для призначення пенсії необхідно подати заяву, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, що підтверджують страховий стаж. За потреби також треба буде додати довідку про заробітну плату або документи про сплату страхових внесків.

Подати документи можна кількома способами:

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або "Дію";

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ незалежно від місця реєстрації;

поштою, якщо людина тимчасово перебуває за кордоном.

Після подання заяви Пенсійний фонд самостійно отримає в електронному вигляді інформацію про встановлення інвалідності та ухвалить рішення щодо призначення пенсії.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у яких випадках українцям можуть відмовити у призначенні пенсії. Однією з причин може стати недостатній страховий стаж або відсутність необхідних документів.