Какую ошибку часто допускают при оформлении пенсии по инвалидности?

Многие украинцы считают, что после установления инвалидности пенсия назначается автоматически, однако это не так. В большинстве случаев для получения выплат необходимо также иметь соответствующий страховой стаж.

В Пенсионном фонде пояснили , что порядок назначения пенсии по инвалидности определяет закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К тому же, ее могут назначить независимо от того, когда человек получил инвалидность: до трудоустройства, во время работы или после увольнения.

В настоящее время группу инвалидности определяют экспертные комиссии по оценке повседневного функционирования человека, работающие при учреждениях здравоохранения. В зависимости от степени утраты трудоспособности устанавливают I, II или III группу инвалидности.

От чего зависит право на пенсию по инвалидности?

Право на пенсию зависит от установленной группы инвалидности, возраста человека и имеющегося страхового стажа на момент установления инвалидности или обращения за выплатой.

Требования к страховому стажу зависят от возраста и группы инвалидности. Для назначения пенсии необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа: чем старше человек на момент установления инвалидности или обращения за выплатой, тем выше минимальное требование.

В то же время из этого правила есть исключения. Пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы или вследствие ранения, контузии, увечья или иного ущерба здоровью, полученного во время участия в Революции Достоинства, в случаях, предусмотренных законодательством.

Каков размер пенсии по инвалидности в 2026 году?

Размер пенсии зависит от установленной группы инвалидности и размера пенсии по возрасту:

I группа – 100 % пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

Однако для назначения пенсии необходимо подать заявление, паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документы, подтверждающие страховой стаж. При необходимости также потребуется приложить справку о заработной плате или документы об уплате страховых взносов.

Подать документы можно несколькими способами:

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или "Дию";

лично в любом сервисном центре ПФУ независимо от места регистрации;

по почте, если человек временно находится за границей.

После подачи заявления Пенсионный фонд самостоятельно получит в электронном виде информацию об установлении инвалидности и примет решение о назначении пенсии.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд разъяснил, в каких случаях украинцам могут отказать в назначении пенсии. Одной из причин может стать недостаточный страховой стаж или отсутствие необходимых документов.