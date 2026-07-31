Какой будет пенсия по инвалидности для III группы в августе

Человек с III группой инвалидности может получить 50% от пенсии по возрасту, что указано в Пенсионном фонде Украины.

В то же время четкой и фиксированной суммы выплат не предусмотрено. Однако установлена минимальная пенсия по инвалидности.

Выплата в этом случае не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных украинцев. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 2 595 гривен в месяц.

Следует также добавить, что лицам с II и III группами инвалидности необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа для получения пенсии – в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность. Если речь идет о II или III группе, то 1 год стажа дает право на пенсию, если инвалидность была установлена до 23 лет.

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Еще один важный нюанс – пенсия для лиц с III группой инвалидности в августе не увеличится. Однако она может стать больше в результате индивидуальных обстоятельств. Например, с августа человек будет иметь право на денежную надбавку к пенсии.

Что еще стоит знать о пенсиях по инвалидности

Украинцы могут получать только один вид пенсии. То есть придется выбирать между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности.

Но человек может получать зарплату и пенсию по инвалидности одновременно. Лицам с инвалидностью закон не запрещает работать.