Перелік пільг для людей з інвалідністю II групи: які є права та можливості
Джерело:Мінюст
В Україні особи з інвалідністю можуть користуватися рядом пільг за наявності відповідного посвідчення. При цьому, для кожної групи інвалідності призначені свій перелік пільг.
Перелік пільг для людей з інвалідністю II групи
До другої групи інвалідності належать люди, які можуть самостійно обслуговувати себе, але не здатні працювати в стандартних умовах виробничого середовища. Зокрема, такі особи в Україні можуть скористатися рядом пільг на лікування та реабілітацію:
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- Пільги на лікарські засоби: пацієнти, що проходять амбулаторне лікування, мають право на придбання ліків за рецептом лікаря зі знижкою 50% від їхньої вартості.
- Безкоштовні санаторно-курортні путівки: особи, що мають відповідні медичні показання, можуть отримати санаторно-курортні путівки безкоштовно.
- Безкоштовні ліки для ветеранів: особи, які стали інвалідами через війну, мають право на безкоштовне отримання лікарських засобів, включно з імунобіологічними препаратами та медикаментами, виписаними за рецептом.
Які ще пільги передбачені законом
Законодавством також передбачаються також різні види соціально-побутових пільг, як от:
- Пільги на обслуговування
Гарантоване право на пріоритетне обслуговування в різних установах та на підприємствах громадського транспорту сприяє зменшенню часу очікування в чергах.
- Пільги на проїзд
Передбачається безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, а також надається 50% знижка на квитки для подорожей залізницею, літаком, водним та автомобільним транспортом.
- Освітні пільги
Для студентів з інвалідністю передбачені соціальні стипендії та можливість отримання додаткової матеріальної підтримки. Вступ до вищих навчальних закладів для осіб з інвалідністю здійснюється за спрощеною процедурою в рамках спеціальних квот
- Трудові пільги
Під час працевлаштування особам з інвалідністю не застосовується випробувальний період. Також вони можуть розірвати трудовий договір за власним бажанням в будь-який час. Разом з цим передбачається:
- Право на індивідуальний графік роботи за бажанням, наприклад, неповний робочий тиждень.
- Можливість оформлення відпустки у зручний час без чекання шестимісячного терміну роботи.
- Право на щорічну додаткову відпустку більш тривалої тривалості.