Що держава компенсує людям з I групою інвалідності у 2026 році

Люди з I групою інвалідності мають право не лише на пенсію чи державну допомогу, а й на низку соціальних пільг. Розповідаємо, якою підтримкою від держави можна скористатися у вересні 2026 року.

Які пільги гарантує держава

Громадяни з I групою інвалідності, які отримують мінімальну пенсію або державну соціальну допомогу, можуть безоплатно або зі знижкою 50% отримувати ліки за рецептами лікарів, згадується у Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Також держава забезпечує їх окремими технічними засобами реабілітації, зокрема слуховими апаратами, окулярами, протезами, кріслами колісними та іншими засобами пересування. За медичними показаннями людина може бути забезпечена й автомобілем.

До того ж, діти з I групою інвалідності та особи, які їх супроводжують, мають право безкоштовно користуватися міським і приміським громадським транспортом (крім таксі).

Зверніть увагу! З 1 жовтня до 15 травня для них діє 50-відсоткова знижка на поїздки залізничним, автомобільним, річковим та авіаційним транспортом територією України.

Які комунальні пільги передбачені

Комунальні пільги залежать від підстави встановлення інвалідності. Так, люди з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів.

Натомість громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть оформити 50-відсоткову знижку після звернення до органів соціального захисту.

Які виплати отримують люди з I групою інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності залежить від страхового стажу та розрахованої пенсії за віком. Для людей з I групою вона становить 100% пенсії за віком, для II групи вже 90%, а для III групи відповідно 50%.

Також для призначення виплати потрібно мати від 1 до 15 років страхового стажу залежно від віку, у якому встановлено інвалідність.