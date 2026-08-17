Какие льготы гарантирует государство

Граждане с I группой инвалидности, получающие минимальную пенсию или государственную социальную помощь, могут бесплатно или со скидкой 50 % получать лекарства по рецептам врачей, как указано в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Также государство обеспечивает их отдельными техническими средствами реабилитации, в частности слуховыми аппаратами, очками, протезами, инвалидными колясками и другими средствами передвижения. По медицинским показаниям человек может быть обеспечен и автомобилем.

Кроме того, дети с I группой инвалидности и лица, их сопровождающие, имеют право бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом (кроме такси).

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Обратите внимание! С 1 октября по 15 мая для них действует 50-процентная скидка на поездки железнодорожным, автомобильным, речным и авиационным транспортом по территории Украины.

Какие коммунальные льготы предусмотрены

Коммунальные льготы зависят от основания установления инвалидности. Так, люди с инвалидностью вследствие войны имеют право на 100-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов.

В свою очередь, граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, могут оформить 50-процентную скидку после обращения в органы социальной защиты.

Какие выплаты получают люди с I группой инвалидности

Размер пенсии по инвалидности зависит от страхового стажа и рассчитанной пенсии по возрасту. Для людей с I группой она составляет 100% пенсии по возрасту, для II группы – 90%, а для III группы – 50%.

Также для назначения выплаты необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста, в котором установлена инвалидность.