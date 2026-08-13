Пенсионерам готовят новый минимум в 6 000 гривен: когда это произойдет

В Украине готовятся изменения в пенсионной системе, которые могут существенно повлиять на выплаты части пенсионеров. Один из ключевых ориентиров предлагаемой реформы – минимальная пенсионная выплата в размере 6 000 гривен. О такой модели заявляли в Министерстве социальной политики.

В то же время 6 000 гривен пока не являются гарантированной выплатой. Реформа еще должна пройти законодательное оформление, поэтому окончательные условия могут измениться.

Интересно! Новую модель пенсионной системы планируют запустить с 2027 года. Она должна изменить подход к формированию пенсий и сделать выплаты более зависимыми от страхового стажа и заработка человека. По замыслу Минсоцполитики, новая система будет предусматривать базовую выплату и страховую часть пенсии. Именно такая модель должна помочь повысить самые низкие пенсионные выплаты.

Кого могут коснуться изменения

Больше всего нововведения могут затронуть людей с невысокими пенсиями и небольшим страховым стажем. Например, человек может получать пенсию по инвалидности I группы в размере около 3 500 гривен и иметь 22 года страхового стажа. Если ему еще нет 60 лет, возникает вопрос, изменится ли выплата после достижения пенсионного возраста.

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По действующим правилам одного лишь 60-летия недостаточно. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 33 года стажа, в 63 года – не менее 23 лет, а в 65 лет – всего от 15 лет. Поэтому при наличии 22 лет стажа и без его дальнейшего увеличения право на пенсию по возрасту возникнет в 65 лет.

Точно ли вырастут пенсии до 6 000 гривен

Пока говорить об автоматическом повышении каждой пенсии до 6 000 гривен рано. Ведь речь идет о предложенном ориентире будущей реформы, а не о действующей норме. После введения новой системы размер выплаты будет зависеть от базовой части, страхового стажа, заработка и других параметров, которые окончательно определятся в законодательстве.

Поэтому для людей с невысокими пенсиями реформа потенциально может означать существенное повышение, но конкретные суммы можно будет оценить только после утверждения окончательных правил.

Почему возникла идея изменить пенсионную систему

Нынешняя система предусматривает несколько уровней пенсионных выплат и многочисленные доплаты, поэтому конечная сумма зависит не только от страхового стажа и заработка, но и от возраста, статуса человека и оснований для дополнительной поддержки.