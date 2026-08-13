Пенсіонерам готують новий мінімум у 6 000 гривень: коли це станеться

В Україні готують зміни до пенсійної системи, які можуть суттєво вплинути на виплати частини пенсіонерів. Один із ключових орієнтирів запропонованої реформи – мінімальна пенсійна виплата на рівні 6 000 гривень. Про таку модель заявляли у Міністерстві соціальної політики.

Водночас 6 000 гривень поки не є гарантованою виплатою. Реформа ще має пройти законодавче оформлення, тому остаточні умови можуть змінитися.

Цікаво! Нову модель пенсійної системи планують запустити з 2027 року. Вона має змінити підхід до формування пенсій та зробити виплати більш залежними від страхового стажу й заробітку людини. За задумом Мінсоцполітики, нова система передбачатиме базову виплату та страхову частину пенсії. Саме така модель має допомогти підвищити найнижчі пенсійні виплати.

Кого можуть стосуватися зміни

Найбільше нововведення можуть вплинути на людей із невисокими пенсіями та невеликим страховим стажем. Наприклад, людина може отримувати пенсію по інвалідності І групи близько 3 500 гривень і мати 22 роки страхового стажу. Якщо їй ще немає 60 років, виникає питання, чи зміниться виплата після досягнення пенсійного віку.

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За чинними правилами самого 60-річчя недостатньо. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 33 роки стажу, у 63 роки щонайменше 23 роки, а у 65 років лише від 15 років. Тому за наявності 22 років стажу та без його подальшого збільшення право на пенсію за віком виникне у 65 років.

Чи точно зростуть пенсії до 6 000 гривень

Поки що говорити про автоматичне підвищення кожної пенсії до 6 000 гривень зарано. Адже мова йде про запропонований орієнтир майбутньої реформи, а не про чинну норму. Після запровадження нової системи розмір виплати залежатиме від базової частини, страхового стажу, заробітку та інших параметрів, які остаточно визначать у законодавстві.

Тому для людей із невисокими пенсіями реформа потенційно може означати суттєве підвищення, але конкретні суми можна буде оцінити лише після затвердження остаточних правил.

Чому виникла ідея змінити систему пенсій

Нинішня система передбачає кілька рівнів пенсійних виплат і численні доплати, через що кінцева сума залежить не лише від страхового стажу та заробітку, а й від віку, статусу людини та підстав для додаткової підтримки.