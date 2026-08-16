Кому назначают 100%, 90% или 50% пенсии

После отмены МСЭК в Украине заработала новая система оценки состояния здоровья. Теперь решения об установлении инвалидности принимают экспертные группы по оценке повседневного функционирования человека (ЭГОПФО), напоминает Минсоцполитики.

В то же время сам принцип назначения пенсии по инвалидности остался неизменным. Размер пенсии по инвалидности зависит от установленной группы инвалидности и рассчитывается как процент от пенсии по возрасту, на которую человек имеет право.

Закон предусматривает следующие размеры выплат:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

I группа – 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

Именно эти проценты применяются при определении размера пенсии по инвалидности.

Изменились ли правила после отмены МСЭК

Несмотря на реформу, сами проценты не пересматривались. Изменился лишь порядок установления инвалидности.

Теперь вместо медико-социальных экспертных комиссий решения принимают экспертные группы ЭКОПФО. Они оценивают не только медицинский диагноз, но и то, как состояние здоровья влияет на способность человека работать, обслуживать себя и выполнять повседневные дела.

При оценке учитываются медицинские документы, функциональные нарушения, потребность в реабилитации и другие обстоятельства, влияющие на повседневную жизнь человека.

Какой процент утраты трудоспособности могут установить

Помимо группы инвалидности, в определенных законодательством случаях экспертные комиссии могут устанавливать степень стойкой утраты профессиональной трудоспособности: от 5% до 100%.

Для людей, которым установлена инвалидность, Порядок определяет следующие ориентировочные пределы:

I группа – 85–100%;

II группа – 66–84%;

III группа – 40–65 %.

В то же время эти показатели не означают, что каждому человеку с определенной группой инвалидности автоматически установят одинаковый процент. Решение принимается индивидуально с учетом состояния здоровья и его влияния на профессиональную деятельность.

Ранее мы также писали о том, что в Украине люди с инвалидностью могут получать не только пенсию, но и ряд других социальных гарантий. В частности, законодательство предусматривает для них различные виды государственной поддержки, льготы, реабилитационные услуги и помощь в зависимости от группы инвалидности, страхового стажа и других обстоятельств.