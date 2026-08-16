Кому призначають 100%, 90% або 50% пенсії

Після скасування МСЕК в Україні запрацювала нова система оцінювання стану здоров'я. Тепер рішення щодо встановлення інвалідності ухвалюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), нагадує Мінсоцполітики.

Водночас сам принцип призначення пенсії по інвалідності залишився незмінним. Розмір пенсії по інвалідності залежить від встановленої групи інвалідності та обчислюється як відсоток від пенсії за віком, на яку людина має право.

Закон передбачає такі розміри виплат:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

І група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Саме ці відсотки застосовують під час визначення розміру пенсії по інвалідності.

Чи змінилися правила після скасування МСЕК

Попри реформу, самі відсотки не переглядали. Змінився лише порядок встановлення інвалідності.

Тепер замість медико-соціальних експертних комісій рішення ухвалюють експертні команди ЕКОПФО. Вони оцінюють не лише медичний діагноз, а й те, як стан здоров'я впливає на здатність людини працювати, самообслуговуватися та виконувати повсякденні справи.

Під час оцінювання враховують медичні документи, функціональні порушення, потребу в реабілітації та інші обставини, які впливають на повсякденне функціонування людини.

Який відсоток втрати працездатності можуть встановити

Окрім групи інвалідності, у визначених законодавством випадках експертні команди можуть встановлювати ступінь стійкої втрати професійної працездатності: від 5% до 100%.

Для людей, яким встановлено інвалідність, Порядок визначає такі орієнтовні межі:

І група – 85-100%;

ІІ група – 66-84%;

ІІІ група – 40-65%.

Водночас ці показники не означають, що кожній людині з певною групою інвалідності автоматично встановлять однаковий відсоток. Рішення ухвалюють індивідуально з урахуванням стану здоров'я та його впливу на професійну діяльність.

Раніше ми також писали про те, що в Україні люди з інвалідністю можуть отримувати не лише пенсію, а й низку інших соціальних гарантій. Зокрема, законодавство передбачає для них різні види державної підтримки, пільги, реабілітаційні послуги та допомогу залежно від групи інвалідності, страхового стажу й інших обставин.