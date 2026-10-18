Комуналка та проїзд безоплатно: хто з пенсіонерів має право на пільги у листопаді

Наявність пенсійного посвідчення відкриває українцям доступ до цілої низки державних гарантій та суттєвих знижок. Проте далеко не всі громадяни знають про свої законні права та продовжують переплачувати за базові послуги.

Які і пільги допоможуть зберегти гроші пенсіонерам

Пенсіонери за віком мають законне право не платити за проїзд у міському громадському транспорті, що дозволяє суттєво економити родинний бюджет. Згідно із Законом України, ця пільга поширюється на автобуси, тролейбуси, трамваї та приміські електрички.

Крім того, літні люди звільняються від сплати земельного податку, якщо їхня ділянка вписується у чіткі ліміти.

У містах це до 0,10 гектара, у селищах – до 0,15 гектара, а в селах – до 0,25 гектара.

Також податкові канікули діють для власників дач (до 0,10 гектара) та індивідуальних гаражів (до 0,01 гектара).

Проте варто пам'ятати, що за спуск у метро, маршрутки чи поїзди далекого сполучення доведеться платити повну вартість

Хто може отримати 100% знижку на комуналку

Держава передбачила повну компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги для окремої категорії громадян. Йдеться про людей, які до виходу на заслужений відпочинок працювали за визначеними професіями та залишилися жити в сільській місцевості.

Такий потужний фінансовий бонус доступний колишнім педагогам, медичним працівникам, співробітникам бібліотек і музеїв. До цього переліку також входять спеціалісти у сфері захисту рослин, які відповідають вимогам чинного законодавства.

Які додаткові послуги захистять здоров'я та права літніх людей

Щоб не витрачати останні заощадження на аптеку, пенсіонери можуть скористатися державною програмою "Доступні ліки". За електронним рецептом від сімейного лікаря препарати від серцево-судинних хвороб, діабету чи астми видають безплатно або з мінімальною доплатою.

Водії пенсійного віку мають право оформити автоцивілку зі знижкою 50%, якщо об'єм двигуна їхнього авто не перевищує 2 500 кубічних сантиметрів. А ті літні українці, які продовжують вести бізнес як ФОП, офіційно звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе.

Важливо! За потреби кожен пенсіонер може звернутися до системи безоплатної правничої допомоги для захисту своїх інтересів.

Які рішення щодо пенсіонерів ухвалювалися раніше

Система соціального захисту постійно трансформується, пропонуючи нові умови для різних категорій. Наприклад, медики інфекційних відділень мають право на зарахування року роботи за два, що дозволяє вийти на пенсію достроково, як ми писали у матеріалі про подвійний стаж.

Водночас ті, хто вирішив продовжити працювати, втрачають частину надбавок, але накопичують стаж для майбутнього перерахунку, про що вже повідомлялося у статті про працюючих пенсіонерів.