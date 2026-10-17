Кому саме зарахують рік роботи за два

Право на подвійне зарахування страхового стажу мають медичні працівники, які працювали у специфічних та небезпечних умовах. Відповідна норма закріплена у законі "Про пенсійне забезпечення", повідомляє Пенсійний фонд.

Згідно з роз'ясненнями ПФУ, ця пільга стосується персоналу лепрозорних та протичумних закладів, а також відділень, де лікують хворих на ВІЛ/СНІД. Крім того, до списку входять працівники інших інфекційних, патолого-анатомічних та реанімаційних відділень.

Як це вплине на розмір майбутніх виплат

Головний нюанс полягає в тому, що подвійний стаж дає змогу лише раніше оформити пенсію за віком. На саму суму щомісячних виплат ця пільга не вплине, тобто грошей у гаманці не побільшає, але вийти на відпочинок можна буде достроково.

Важливо пам'ятати, що стаж обчислюється по-різному залежно від періоду роботи. До 1 січня 2004 року його можна підтвердити паперовою трудовою книжкою чи архівними довідками, а після цієї дати – виключно даними з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Важливо! При цьому періоди роботи після 2004 року зараховуються лише одинарно, на загальних підставах.

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Які документи потрібні для оформлення пільги

Щоб скористатися правом на дострокову пенсію, необхідно подати заяву до ПФУ особисто або через електронний портал. До неї слід додати паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку та довідку з місця роботи.

У довідці обов'язково має бути вказана точна назва закладу, підрозділу, ваша посада та характер роботи, що підлягає подвійному зарахуванню. За необхідності також додається диплом про медичну освіту та довідка про зарплату.

Окрім питань зі стажем, українські пенсіонери зараз мають доступ до низки програм фінансової підтримки та стикаються зі змінами у комунальних платежах. Нагадаємо, раніше ми писали, що UNHCR надасть пенсіонерам допомогу: як оформити 4 100 грн.